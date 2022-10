Qui est Justin Glaze ? Faits sur l’étoile «Bachelor in Paradise» – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Justin Glaze était un concurrent original de la saison 8 de “Bachelor in Paradise”, mais a été éliminé au cours de la deuxième semaine.

Les avant-premières de l’épisode du 31 octobre montrent que Justin revient pour poursuivre Eliza Isichei, qui sort avec Rodney Mathews.

Justin était auparavant dans les deux derniers de la saison 17 de “The Bachelorette”.

Justin Glaze est de retour sur la saison 8 de Baccalauréat au paradis! Même s’il n’a pas reçu de rose lors de la deuxième cérémonie des roses, Justin retourne à la plage au cours de la quatrième semaine. Un aperçu de l’épisode révèle que Justin espère poursuivre Eliza Isicheiqui n’est arrivé sur la plage qu’après son élimination initiale.

Surprise Surprise! Ne manquez pas le retour choquant de Justin à #BachelorInParadise ce soir à 8/7c et Stream sur Hulu. pic.twitter.com/0LljPfNud1 — Baccalauréat au paradis (@BachParadise) 31 octobre 2022

Bien sûr, Eliza s’est profondément connectée avec Rodney Mathews depuis son arrivée. Ils sont allés à un rendez-vous en tête-à-tête et elle lui a donné sa rose lors de la troisième cérémonie des roses. Il semble que Justin vienne faire bouger les choses, cependant ! En savoir plus sur le rapatrié ci-dessous :

1. Qu’est-il arrivé à Justin dans “The Bachelorette” ?

Justin était dans la saison 17 de La bachelorette avec Katie Thurston. Alors qu’un seul des trois hommes est parti, Justin a pu présenter Katie à sa famille lors de rendez-vous dans sa ville natale. Cependant, les choses ont explosé après cela. Katie s’est battue avec un autre concurrent Greg Grippo avant les dates de la suite fantastique, et il est rentré chez lui. Elle est allée à son rendez-vous dans une suite fantastique avec Blake, puis a dit à Justin qu’elle ne pouvait pas avancer avec lui parce que ses sentiments pour Blake étaient plus forts. Justin a été éliminé à ce moment-là.

2. Quel est le travail de Justin ?

Justin travaille dans le développement commercial chez Ramp à partir de 2022, selon son LinkedIn. Avant cela, il était consultant en vente d’investissements à Baltimore, Maryland. Plus précisément, il a été employé par T. Rowe Price, où il a travaillé pendant près de cinq ans. Justin a travaillé dur et a gravi les échelons de l’entreprise. Il a commencé en tant qu’associé aux services financiers en octobre 2016, avant d’être promu associé aux ventes intermédiaires aux États-Unis en février 2018. Après avoir occupé ce poste pendant près de deux ans, Justin est devenu consultant en ventes intermédiaires DCIO en janvier 2020.

T. Rowe Price était le seul emploi de Justin après l’obtention de son diplôme universitaire en 2016, avant de déménager sur Ramp. Il a également travaillé comme stagiaire d’été pour l’entreprise en 2014. Son stage d’été 2015 était chez Morgan Stanley. En février 2017, Justin a obtenu sa série 63 et sa série 6, et en avril 2018, il a également réussi le test pour obtenir sa certification de la série 7.

3. Justin est un artiste

En plus de son emploi à temps plein, Justin est également passionné d’art. Dans ses temps libres, il aime peindre. Il a montré diverses œuvres d’art sur sa page Instagram, et sa bio Instagram comprend même un emoji de palette de peinture.

4. Justin était un athlète de la NCAA

Justin est allé à l’université de l’Université du Maryland du comté de Baltimore (UMBC). Il s’est spécialisé en administration des technologies d’entreprise avec une concentration en économie. Il avait également une mineure en arts visuels pour assouvir sa passion pour l’art. De plus, Justin faisait partie de l’équipe d’athlétisme de l’UMBC. Il a concouru dans les équipes intérieures et extérieures de 2013 jusqu’à l’obtention de son diplôme en 2016. Les épreuves de Justin comprenaient le saut en longueur et le triple saut. Il a également participé au javelot au cours de sa dernière année.

5. Qui est la famille de Justin ?

les parents de Justin, Marquer et Debbie Glaze, sont ensemble depuis 30 ans, et il dit qu’ils lui ont fourni un “excellent exemple de ce à quoi devrait ressembler une relation réussie”. Justin a également un frère aîné nommé Alex.