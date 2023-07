Qui est Julie Ertz ? 5 choses à savoir sur le footballeur américain – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Christophe SAIDI/SIPA/Shutterstock

Julie Ertz est une footballeuse professionnelle qui fait actuellement partie de l’équipe féminine de football des États-Unis.

L’athlète joue également pour Angel City FC de la National Women’s Soccer League.

Plus récemment, Julie reviendra pour participer à la Coupe du monde féminine le 21 juillet 2023, 10 mois seulement après avoir donné naissance à son premier enfant.

« C’était une bataille, jusqu’à la dernière seconde » Julie Ertz31 ans, a déclaré en s’adressant à Renard Sports après la victoire de l’équipe nationale féminine des États-Unis contre l’Espagne le 24 juin 2019. Ce fut une victoire âprement disputée qui était un match plus physique que ce à quoi de nombreux observateurs s’attendaient, ce qui a amené quelques fans à s’interroger sur le statut de Julie. Elle a raté le dernier match des États-Unis dans le tour de groupe en raison d’une contusion à la hanche, mais elle est revenue à temps pour aider les États-Unis à battre l’Espagne 2-1. Les Américaines se sont qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019. En fin de compte, l’équipe féminine des États-Unis a remporté la coupe du monde cette année-là.

Maintenant, Julie est sur le point de revenir dominer une fois de plus sur le terrain lorsque la Coupe du monde féminine débutera le 20 juillet 2023. « Je suis vraiment honorée de pouvoir représenter notre pays à la Coupe du monde. J’ai hâte de commencer ce voyage avec ces 22 femmes incroyables ! Allez le temps !! », elle a légendé une photo d’elle-même dans son uniforme d’équipe via Instagram le 22 juin. Le premier match américain est prévu le 21 juillet 2023 contre le Vietnam.

Elle est la fierté de Mesa, Arizona

Née Julie Beth Johnston à Mesa, en Arizona, les talents de Julie pour le jeu ont émergé très tôt. Elle a joué pour le Serena Soccer Club à Phoenix de 2004 à 2010 dans les équipes U13 à U19, selon AZ Central. Elle a remporté le titre d’État neuf fois avec le club et a été nommée capitaine de l’équipe. Elle a joué au football à l’université tout en fréquentant l’université de Santa Clara et, depuis 2014, elle fait partie des Red Stars de Chicago. Elle est avec l’USWNT depuis 2013 et faisait partie de l’équipe qui a remporté la Coupe du monde féminine en 2015.

Elle est mariée à une autre star du sport

Julie Johnston est devenue Julie Ertz en 2017 lorsqu’elle s’est mariée Zach Ertz, 32 ans, bout serré pour le bout serré des Eagles de Philadelphie. Les deux se sont fiancés en 2016 dans le même stade de baseball de Stanford où ils se sont rencontrés pour la première fois, selon ESPN. Ils se sont mariés un an plus tard.

C’est une maman fière

La différence majeure en 2023 par rapport à la Coupe du monde 2019, c’est que Julie est désormais maman ! L’athlète vedette et son mari ont accueilli leur premier fils, Madden Matthieu, en août 2022. Ils se sont rendus sur Instagram pour partager une jolie photo du nouveau-né et annoncer son arrivée. « Une semaine déjà avec notre gentil garçon ! Madden Matthew Ertz vous êtes tellement aimé. Au-delà de la gratitude d’être ta maman. @zachertz et je ne peux même pas dire à quel point nous sommes bénis d’être tes parents », a-t-elle déclaré dans la légende de son petit gars.

Quand il s’agit de son corps, elle ne plaisante pas

« En tant qu’athlète, je suis très en phase avec mon corps, donc je peux être prête à donner le meilleur de moi-même à tout moment », a déclaré Julie. HollywoodLa Vie. « Il est si important d’être sensible à ce que votre corps vous dit dont il a besoin – mais lorsque des horaires chargés vous gênent, c’est plus facile à dire qu’à faire. »

« Lorsque je suis sur la route pour des matchs à l’extérieur ou des événements de la Fondation, je fais un effort conscient pour prendre 5 minutes pour grignoter une collation nutritive comme des amandes lorsque mon estomac gronde ou méditer avec mon application de bien-être préférée lorsque je me sens épuisé. Athlète professionnel ou non, essayez de trouver des moyens pratiques de rester alimenté, concentré et prêt à le posséder », ajoute-t-elle.

Elle a appris à penser sur ses pieds, ce qui est bien puisqu’elle gagne sa vie avec son pied

« La vie vous demandera toujours de changer – il vous suffit d’agir et de changer avec elle », dit Julie à HollywoodLa Vie. « Je m’étais entraîné comme défenseur central pendant toute ma carrière professionnelle, mais mon équipe m’a demandé de commencer à jouer au milieu de terrain. Bien que ce fut un changement important pour moi, je l’ai considéré comme une opportunité de mettre en valeur mon travail acharné.

« Que vous fassiez un changement de carrière, que vous changiez d’école ou que vous vous adaptiez simplement à une nouvelle routine, donner une tournure positive au changement et le considérer comme une opportunité plutôt qu’un obstacle vous permettra de réussir. »

