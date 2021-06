Qui est Julie Burchill et pourquoi a-t-elle été « limogée » du Telegraph ?

La chroniqueuse du journal OUTSPOKEN, Julie Burchill, a affirmé qu’elle avait été « limogée » par le Daily Telegraph.

Cette décision est intervenue à la suite d’un tweet de Burchill à propos de la fille du prince Harry et de Meghan Markle.

Qui est Julie Burchill ?

Née à Bristol, Julie Burchill, 61 ans, a commencé sa carrière dans le journalisme alors qu’elle n’avait que 17 ans, décrochant un emploi sur le NME, avec Tony Parsons, en tant que « jeunes flingueurs branchés » amenés pour rafraîchir le titre musical hebdomadaire alors que le punk explosait. .

Elle est partie trois ans plus tard pour pouvoir écrire sur d’autres sujets.

Au fil des ans, elle a écrit pour un certain nombre de journaux nationaux, dont The Guardian, The Sunday Times et The Daily Telegraph.

Elle a épousé Parsons en 1981 bien qu’ils aient divorcé trois ans plus tard.

Burchill a ensuite épousé le journaliste Cosmo Landsman l’année suivante en 1985.

En 1991, Burchill, Landesman et Toby Young ont créé un magazine de courte durée Modern Review où elle a rencontré Charlotte Raven, avec qui elle a eu une liaison très médiatisée.

Elle a épousé son troisième mari, Daniel Raven, en 2004 et ils restent ensemble.

Elle a deux fils.

Pourquoi Julie Burchill a-t-elle été « limogée » du Telegraph ?

L’écrivain a fait une série de commentaires « offensants » après la nomination de la fille des Sussex – qui est née vendredi à Los Angeles.

L’épreuve a éclaté lorsque Burchill a tweeté que le nom de Lilibet était « une occasion manquée » pour les nouveaux parents.

Elle a dit qu’ils auraient pu l’appeler « Georgina Floydina » – en référence à George Floyd, qui a été assassiné par le policier Derek Chauvin à Minneapolis, déclenchant des protestations dans le monde entier.

En référence à Doria Ragland, la mère de Meghan, l’avocate Joanna Toch a répondu : « Non Doria ?

« Est-ce que les noms noirs n’ont pas d’importance ? »

Burchill a répondu qu’elle « espérait Doria Oprah, les pourris racistes ».

Toch a répondu en disant : « Doprah ?

Des centaines de personnes ont critiqué les femmes en ligne – avant que Toch ne s’excuse et ne supprime son profil.

Qu’a dit Julie Burchill ?

Burchill ne s’est pas excusé pour ses tweets.

Elle a déclaré: « J’ai été licenciée par le Telegraph – cela fait cinq belles années, et je leur serai toujours reconnaissant d’avoir mis fin à mes années de désert.

« Cependant, je mentirais si je disais que je n’ai pas souvent gémi à mon mari récemment à propos d’eux rejetant toujours mes idées de chroniques avant-gardistes et m’en donnant des plus piétonnes – ce que j’ai fait de toute façon à merveille. »

« En avant et en haut! »

Le Telegraph n’a pas confirmé que Burchill avait été licenciée à la demande de Sun Online – car elle travaille en tant que contributeur plutôt que membre du personnel.

Le journal a clairement indiqué qu’il n’était pas responsable de ce qui est publié sur Twitter.

En réponse, l’avocate Joanna Toch a déclaré : « Je suis vraiment désolée pour le commentaire et ce que j’ai vu comme une blague.

« J’ai lutté durant ma vie professionnelle contre le racisme qui est odieux.

« Je ne suis pas juge et j’ai des enfants de couleur et je m’excuse sans réserve. »

Son cabinet d’avocats Family Law Cafe a révélé plus tard qu’ils l’avaient suspendue « avec effet immédiat en attendant un examen interne de ses récents commentaires ».