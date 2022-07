Qui est Julia Butters ? 5 choses sur l’actrice dans ‘The Grey Man’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Antoine et Joe Russoc’est L’homme gris a un casting absolument empilé. Le thriller d’action, qui sort le 22 juillet sur Netflix et est basé sur Marc Greneyroman de 2009, stars Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Alfred Woodard, Wagner Mouraet Jessica Henwick. Mais le mérite du vol de scène revient à un jeune de 13 ans Julia Beurres, qui se tient sans effort aux côtés de ses co-stars adultes talentueuses. Julia est une enfant star montante dont la carrière devrait continuer à décoller une fois L’homme gris sort. Dessous, HollywoodLa Vie a rassemblé cinq choses clés à savoir sur Julia.

Suite Nouvelles des célébrités

Julia joue Claire dans ‘The Grey Man’.

Julia joue dans L’homme gris comme Claire Fitzroy. Claire est une jeune fille orpheline cardiaque. Billy Bob Thorton joue son oncle, Donald Fitzroy. Julia a été officiellement choisie pour le film en décembre 2020, avec la majorité de ses co-stars. “Je suis tellement excitée de commencer à travailler sur ce nouveau projet”, écrivait Julia sur Instagram à l’époque.

Elle vient de Los Angeles.

Julia est née et a grandi à Los Angeles, en Californie. Son père est Beurres Darrinun animateur de Disney qui a travaillé sur des films tels que Encanto, Vaianaet Congelé. Julia a été élevée par Darrin et sa mère Beurres de Lorelei. Ses parents gèrent sa page Instagram, qui compte plus de 100 000 abonnés.

Première de “The Grey Man” : photos d’Ana De Armas, Ryan Gosling et plus

Elle a commencé à jouer à 2 ans.

Julia a commencé à jouer à l’âge de deux ans dans des publicités. Son tout premier rôle parlant était dans un épisode de Esprits criminels en 2014. Elle a ensuite joué Ella dans la série comique dramatique Transparent pendant huit épisodes. Elle a également joué un rôle dans le film de 2016 Un père de famille qui a joué Gérard Butler et Alison Brie. De 2016 à 2020, Julia a joué le rôle d’Anna-Kat Otto dans la sitcom ABC Femme au foyer américaine.

“Il était une fois à Hollywood” était son rôle principal.

En 2019, Julia a été acclamée par la critique pour son rôle de voleuse de scène en tant qu’enfant actrice Trudi Frazer dans Il était une fois à Hollywood. Directeur Quentin Tarantino apparemment jeté Julia dans le rôle après avoir vu son travail à la télévision. Pour sa performance, Julia a reçu plusieurs nominations, dont celle de la meilleure jeune actrice aux Critics’ Choice Movie Awards.

Lien connexe Lié: Tout ce que nous savons sur “Creed 3”

Son prochain projet est un film de Steven Spielberg.

Julia a été choisie pour le prochain film dramatique semi-autobiographique Les Fabelman du directeur Steven Spielberg. Gabriel LaBelle joue Sammy Fabelman, un jeune cinéaste en herbe qui est vaguement basé sur Steven. Julia jouera Anne Fabelman, la sœur de Sammy. Le personnage est inspiré de la vraie sœur de Steven, Anne Spielberg, qui travaille comme scénariste. Le film, qui met également en vedette michelle williams, Seth Rogenet Paul Danosortira en novembre 2022.