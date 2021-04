JULIAN «Jules» Hudson est un archéologue, producteur et présentateur de télévision britannique, basé à Colchester, Essex.

Le présentateur est surtout connu pour son rôle dans la présentation d’Escape to the country, apprenez-en plus sur lui ici.

Rex

Jules Hudson est le présentateur d’Escape to the country[/caption]

Qui est Jules Hudson?

Le joueur de 51 ans est surtout connu pour avoir présenté la série de la BBC Escape to the Country.

Il présente également des sections de la série documentaire Countryfile sur BBC 1.

Hudson a obtenu une maîtrise en archéologie à l’université de Durham.

Au cours de la dernière décennie, Jules est devenu une figure bien-aimée de la télévision britannique, ouvrant sa voie en tant qu’écrivain et diffuseur engageant et polyvalent.

L’intérêt du présentateur pour la campagne, l’environnement, l’archéologie et l’architecture lui a valu un grand succès.

Jules Hudson a d’abord poursuivi une carrière d’officier de l’armée, avant de se lancer dans la production télévisuelle en 1996, se concentrant sur des programmes historiques.

Sur quelles émissions de télévision Jules Judson est-il apparu?

Ses débuts dans le monde de la télévision ont eu lieu en 2007 lorsqu’il a animé l’émission intitulée Escape to the Country.

Sa popularité a augmenté lorsqu’il a commencé à présenter l’émission intitulée Cash in the Celebrity Attic en 2008 et la Grande-Bretagne Empty Homes en 2010.

Depuis, il a animé plusieurs autres séries télévisées telles que Country Tracks (2011), Mastermind (2011), The Alan Titchmarsh Show (2012), Dive WWII: Our Secret History (2013) et Restoring England’s Heritage (2013); finalement debout comme l’un des présentateurs de télévision les plus en vue en Angleterre.

BBC / Boundless West

La star a un fils né en 2015[/caption]

Qui est la femme de Jules Hudson, Tania Fitzgerald?

Hudson vit dans sa maison à Hereford avec sa femme Tania Fitzgerald.

On ne sait pas grand-chose sur la femme de la star ou sur la façon dont ils se sont rencontrés, mais les fans savent que le couple s’est marié le 25 juin 2016.





Jules, passionné d’histoire militaire, avait une jeep de la Seconde Guerre mondiale comme voiture de mariage.

Jules Hudson et Tania Fitzgerald ont-ils des enfants?

Jules vit dans le Hertfordshire avec sa partenaire, Tania Fitzgerald, et leur jeune fils, Jack. Le couple partage également deux Labradors, Teddy et Iolo.