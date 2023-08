Qui est JR Stafford ? Apprenez à connaître le frère de Lil Nas X sur «Claim To Fame» – Hollywood Life

Voir la galerie





JR a été éliminé lors de l’épisode du 14 août.

JR est le frère aîné de Lil Nas X.

Le nom complet de JR est Robert Lamar Stafford Jr.

JR a pris sa photo avec sa supposition lors de l’épisode du 14 août de Réclamer la renomméemais il n’a pas deviné Chris’ identité correctement. JR a révélé qu’il était lié à une superstar de la musique Lil Nas X dans le dernier épisode à couper le souffle.

Alors, qui est JR ? JR a révélé son nom complet et à quel point il aime son jeune frère au cours de l’épisode. HollywoodLa Vie décompose tout ce que vous devez savoir sur le frère de Lil Nas X.

JR a été éliminé de Réclamer la renommée après une estimation erronée.

JR a été deviné après la dernière Réclamer la renommée voter, et il a fait de Chris sa cible. La véritable identité de Chris a continué à impressionner les concurrents. JR a deviné que Chris était lié à Idole de Billy, mais il s’est trompé. JR a alors dû révéler son identité à la place. Le mystère de la renommée de Chris a conduit à plusieurs autres éliminations.

JR est le frère aîné de Lil Nas X.

JR est le demi-frère aîné de Lil Nas X. Son nom complet est Robert Lamar Stafford Jr.et il passe souvent Robert somnolent. JR et Lil Nas X partagent un père.

JR a révélé que Lil Nas X a eu un impact majeur sur sa vie.

« Il m’a tellement ouvert les yeux sur la communauté LGBTQ », a déclaré JR après son élimination. Il a ajouté que son petit frère lui a appris à « être soi-même » quoi qu’il arrive. « J’ai de la chance de l’avoir comme petit frère », s’est exclamé JR. Lil Nas X a envoyé un message vidéo à son frère aîné. « Je vous suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour tout le soutien que vous m’avez apporté et tout l’amour que vous m’avez montré tout au long de ma vie », a déclaré le rappeur, ce qui a fait pleurer JR.

JR s’est blessé au pied dans l’émission.

Lorsqu’il a essayé de montrer ses talents de basketteur lors du concours de talents, JR est tombé et s’est blessé au pied. On pouvait le voir portant une botte de marche dans l’émission. Il a essayé de se débarrasser de ses camarades pendant le match Deux vérités et un mensonge. JR a révélé que son parent célèbre était son frère, qui était un chanteur avec une bague NBA. Il a avoué plus tard que l’indice de basket-ball était un mensonge. Il a admis que les gens lui disaient toujours qu’il ressemblait à Dwyane Wade.

JR est venu à la défense de son frère.

Après Lil Boosie a lancé une diatribe homophobe contre Lil Nas X en 2021, JR s’est rendu sur Twitter pour claquer Lil Boosie. « Baby back aye couple racks aye couple Grammys on him couple plaques aye @BOOSIEOFFICIAL oui nous ne sommes pas du tout en colère mon pote plus de hits que tout ton catalogue de cul trash », a tweeté JR, selon Déploiement. Il a également tweeté: « Mon frère est en passe de devenir milliardaire à 22 ans et c’est fou lol je serai fou aussi Lil 800 000 $ @BOOSIEOFFICIAL besoin de se détendre grand pote. »