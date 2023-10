Qui est JR Robinson ? Apprenez à connaître l’ex-fiancé de Tamar Braxton – Hollywood Life

Crédit image : Paon

JR est un avocat d’Atlanta.

JR a proposé de Tamar Braxton dans le Cour de la Reine final.

dans le Cour de la Reine final. JR et Tamar ont rompu.

L’amour était dans l’air pendant Tamar Braxton et Jérémie « JR » Robinson, mais ce n’était pas censé l’être. Moins d’un an après être tombé amoureux et s’être fiancé Cour de la Reine, Tamar et JR se sont séparés. JR a annoncé la nouvelle sur sa story Instagram le 2 octobre.

« Tant de questions. Tant d’hypothèses. Je veux répondre à tout ce que je peux avec respect. Oui, Tamar et moi ne sommes plus ensemble », a commencé sa déclaration. « J’ai mis fin à la relation pour me concentrer sur le retour à une énergie positive et sur le fait d’être une meilleure personne. »

Il a poursuivi : « Ce qui s’est passé et pourquoi – c’est notre lieu privé. Non, je n’ai jamais triché. Non, je n’étais pas là lorsqu’elle était chez sa mère lorsque sa voiture a été cambriolée. Non, je ne me suis jamais soucié de la célébrité. Qui révèle les moments les plus embarrassants de sa vie pour devenir célèbre. J’ai toujours représenté des personnes célèbres et la vérité est que j’étais dans une situation incroyable financièrement et mentalement. J’ai tourné plusieurs fois devant Queen’s Court avant de céder. Finalement, je suis tombé amoureux et cela ne s’est pas terminé comme je le voulais. Alors, je veux guérir. Tamar et moi serons toujours amis et famille pour la vie. Merci de respecter notre vie privée.

Les téléspectateurs ont appris beaucoup de choses sur l’ex-ex de Tamar tout au long de son Cour de la Reine voyage. HollywoodVie a rassemblé les éléments clés que vous devez savoir sur JR.

JR et Tamar se sont fiancés dans le Cour de la Reine Final

JR s’est mis à genoux et a proposé à Tamar dans le Cour de la Reine finale, diffusée en mars 2023 sur Peacock. «Je ne veux pas être ton ami. Je veux être ton mari », a déclaré JR au Valeurs de la famille Braxton alun. «Tamar… je suis là pour toujours parce que je ne vois pas ma vie sans toi. Et je t’aime, Tamar. Tamar, veux-tu m’épouser ? Tamar a accepté sa proposition et l’émission a noté qu’ils « planifiaient actuellement » leur mariage. Cependant, un peu plus de six mois plus tard, JR et Tamar ont décidé d’arrêter.

JR a 5 enfants

JR est divorcé. Il a 5 enfants avec 4 femmes différentes. Dans le Cour de la Reine En finale, JR a été interrogé sur le fait d’avoir eu deux enfants avec deux femmes différentes en 2019. « C’était une période très difficile », a déclaré JR. «C’était une période sombre. Alors que je sortais habituellement avec quelqu’un, je sortais avec plusieurs femmes. Et je me suis retrouvé avec deux beaux enfants. J’ai été aussi transparent que possible. Il a pris soin de noter qu’il est « décent et cordial » avec ses ex.

JR s’est connecté avec Tamar à propos de ses proches perdus.

Lors de leur première rencontre, JR a révélé à Tamar que sa mère était décédée d’un cancer. Lors de ses funérailles, il a vu un colibri. Cela a touché une corde sensible chez Tamar parce que sa sœur, Traci, a dit qu’elle deviendrait un colibri à sa mort. Traci est décédée en mars 2022 après une bataille contre le cancer.

JR est avocat

JR est un avocat spécialisé en dommages corporels et en défense pénale. Il est l’associé fondateur du JR Law Group. Il est également PDG de Rags 2 Riches Logistics.

JR était dans le Corps des Marines

JR s’est enrôlé dans le Corps des Marines en 1996. Il a servi en Irak et a reçu une médaille AirStrike Flight après avoir survécu à une attaque à la grenade propulsée par fusée, a-t-il déclaré. Bravo à Atlanta. JR remercie le Corps des Marines de l’avoir aidé à changer sa vie après avoir obtenu son GED dans une prison pour mineurs.