L’ANCIEN secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld est décédé le 30 juin à l’âge de 88 ans.

Rumsfeld a été secrétaire à la Défense de 1975 à 1977 sous Gerald Ford – et à nouveau de 2001 à 2006 sous George W Bush.

Donald Rumsfeld et sa femme Joyce H Pierson Crédit : Getty

Qui est Joyce H. Pierson, la femme de Donald Rumsfeld ?

En décembre 1954, Rumsfeld épousa Joyce H Pierson.

Rumsfeld et Pierson se sont rencontrés alors qu’ils fréquentaient la faculté de droit de l’université Case Western Reserve et le centre de droit de l’université de Georgetown.

Le couple a trois enfants ensemble, Valérie, Donald et Marcy.

Ils ont également six petits-enfants et un arrière-petit-enfant.

Donald Rumsfeld et sa femme Joyce se sont mariés en décembre 1954 Crédit : Getty

Rumsfeld et Pierson vivent à St. Michaels, Maryland.

Quelle était la cause du décès de Donald Rumsfeld ?

Le 30 juin, sa famille a annoncé le décès de l’ancien homme politique dans un communiqué.

« C’est avec une profonde tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de Donald Rumsfeld, homme d’État américain et mari, père, grand-père et arrière-grand-père dévoué.

« L’histoire se souvient peut-être de ses réalisations extraordinaires au cours de six décennies de service public, mais pour ceux qui l’ont le mieux connu et dont la vie a été changée à jamais en conséquence, nous nous souviendrons de son amour indéfectible pour sa femme Joyce, sa famille et ses amis, et l’intégrité qu’il a apportée à une vie consacrée au pays », indique le communiqué.

Rumsfeld est décédé le 30 juin 2021 Crédit : Getty

La déclaration a confirmé qu’il est décédé « entouré de sa famille » à Taos, au Nouveau-Mexique.

La famille n’a pas révélé la cause du décès de Rumsfeld.

Que disent les législateurs de sa mort ?

Le compte de presse du membre du Congrès Mike Waltz (R-Floride) a tweeté : « L’Amérique n’oubliera jamais son secrétaire à la Défense qui s’est précipité vers le Pentagone en feu le 11 septembre pour aider les autres dans le besoin.

« Donald Rumsfeld était un patriote qui a servi son pays en uniforme, dans les couloirs du Congrès, en tant qu’ambassadeur des États-Unis auprès de l’OTAN, chef d’état-major de la Maison Blanche et secrétaire à la Défense sous deux administrations. »

Le compte a ajouté : « Je suis très fier d’avoir travaillé comme conseiller politique pour l’Afghanistan au Pentagone sous sa direction.

« Il s’est engagé à veiller à ce que notre armée soit prête en temps de paix et à assurer la sécurité de notre pays en temps de guerre. Repose en paix. »

Rumsfeld avait 88 ans au moment de sa mort Crédit : Getty Images – Getty

Le membre du Congrès de Floride, Bryon Donalds, a rendu hommage à Rumsfeld en tweetant : « Erika et moi adressons nos plus sincères condoléances à la famille de Donald Rumsfeld.

« En tant qu’homme d’État et fier Américain, il a mené sa vie avec une grande intégrité et un grand équilibre, et sa carrière estimée a laissé un impact indélébile sur l’histoire américaine.

« Qu’il repose dans la paix éternelle.