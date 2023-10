Qui est Joy Millward, l’épouse de Robin Gunningham ?

JOY MILLWARD est mariée à Robin Gunningham, l’homme largement considéré comme le graffeur Banksy.

Voici tout ce que vous devez savoir sur « Mme Banksy » Joy Millward.

Joy Millward serait « Mme Banksy » Crédit : Caractéristiques Rex

Qui est Joy Millward?

Depuis qu’il a été lié pour la première fois à Banksy il y a 15 ans, Robin a gardé un silence constant, tout comme sa femme, Joy Millward.

Joy, originaire des West Midlands, aurait rencontré Robin en 2003, juste avant de commencer à travailler comme chercheuse pour le député travailliste Austin Mitchell.

Le couple s’est marié à Las Vegas trois ans plus tard, une source expliquant plus tard qu’ils vivaient dans une communauté isolée mais qu’ils avaient « peu à voir, même avec leurs voisins les plus proches ».

Que fait Joy Millward dans la vie ?

Joy Millward est lobbyiste au Royaume-Uni.

En 2005, elle a créé Principe Affairs, un groupe de pression qui soutient les œuvres caritatives.

Une source a déclaré au Mail : « Même ceux à qui ils parlent occasionnellement n’ont aucune idée de qui ils sont vraiment.

« Les seules personnes qui connaissent sa véritable identité sont celles du cercle restreint, qui ont été vérifiées.

« Certains membres de la famille de Joy n’ont pas été informés de l’identité de son mari ni de ce qu’il fait. »

Si « l’artiste connu sous le nom de Banksy » est enfin présenté devant les tribunaux, ils pourraient enfin obtenir leur réponse.

Quand Joy Millward a-t-elle épousé Robin Gunningham et depuis combien de temps sont-ils mariés ?

Le couple s’est marié à Las Vegas en 2006 et est maintenant marié depuis 17 ans.

En 2008, le Mail on Sunday a publié une enquête dans laquelle Gunningham était Banksy.

Loin du détachement rebelle, ce que nous savons de Gunningham dresse plutôt un tableau d’une banlieue de classe moyenne.

Robin, né en 1973 à Bristol, également connu pour être le terrain de prédilection de Banksy, a fréquenté l’école publique Bristol Cathedral School.

Le père de Robin, Peter Gordon Gunningham, était un gestionnaire de contrats à la retraite de la région de Whitehall à Bristol.

Sa mère, Pamela Ann Dawkin-Jones, 67 ans, était secrétaire d’un chef d’entreprise et a grandi dans le quartier exclusif de Clifton. Il a une sœur aînée appelée Sarah.

Quand Robin avait neuf ans, la famille a déménagé dans une maison plus grande dans la même rue et c’est là qu’il a passé ses années de formation et qu’il s’est intéressé au graffiti.