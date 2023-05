Qui est Josh Freese ? Découvrez le nouveau batteur des Foo Fighters – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chelsea Lauren/Shutterstock

Les Foo Fighters ont annoncé le 21 mai que Josh Freese était le nouveau batteur du groupe.

L’annonce est intervenue un an après le décès de Taylor Hawkins, 50 ans, lors d’une tournée du groupe en Colombie.

Josh a joué avec des groupes comme The Vandals, Devo, A Perfect Circle, Nine Inch Nails, etc.

« Pouvons-nous jouer une chanson ou quelque chose? » Avec ces mots, Josh Freese est devenu l’homme à s’asseoir derrière la batterie pour le Foo Fightersreprenant les bâtons un an après que le groupe bien-aimé ait perdu son membre fondateur, ami et batteur de longue date, Taylor Hawkins. Lors de l’événement Livestream du 21 mai, les Foo Fighters ont annoncé la présentation de Josh, 50 ans, en tant que nouvel ajout au groupe, rejoignant Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, et Rami Jaffé.

Merci de vous joindre a nous. Il sera diffusé sur @Veeps pendant 72 heures sur demande si vous l’avez manqué : https://t.co/hzz5G9mOKy Nous vous verrons tous bientôt. pic.twitter.com/c7NATC6lzD – Foo Fighters (@foofighters) 21 mai 2023

L’introduction a été faite de manière ludique, avec trois batteurs légendaires en lice pour le poste. Piments rouges piquants le batteur Tchad Smith est apparu dans la salle de répétition du groupe pour se plaindre d’une « Mercedes blanche qui bloquait ma voiture ». Tom Lee de Motley Crue la célébrité a dit qu’il « avait les PF Changs! » Entre-temps, Danny Carey de Outil s’est arrêté pour dire qu’il « avait soigné vos caniches pour vous ». Finalement, Josh a interrompu tout le bruit pour demander si le groupe voulait jammer.

À partir de là, le groupe a lancé « Nothing At All », une nouvelle chanson de leur prochain album, Mais nous sommes là. Le LP est prévu pour une sortie le 2 juin via Roswell Records/Columbia Records. Le groupe a sorti « Under You » la semaine dernière. Le groupe a également annoncé une série de dates de tournée, qui débutera le 24 mai dans le New Hampshire.

Alors que le monde se prépare à accueillir Josh en tant que nouveau Foo, voici ce que vous devez savoir sur lui.

Josh Freese joue de la batterie depuis des décennies.

Josh Freese (né le 25 décembre 1972) joue de la batterie depuis l’âge de huit ans. « Mon père a dirigé le groupe de Disneyland depuis ma naissance, et j’ai beaucoup fréquenté la musique de big band », a déclaré Josh dans une interview en 2014 avec Vice. « Il y avait toujours un tas d’instruments autour de notre maison, et j’ai remarqué qu’il y avait un tambour installé dans notre grenier. Je pensais qu’il n’y avait aucune chance que mes parents me laissent l’enlever et l’installer pour moi, mais d’une manière ou d’une autre, ils y sont allés. Mon père m’a joué le rythme le plus élémentaire du Rock ‘n’ Roll 101, et je me suis assis et je l’ai immédiatement joué. Je suis tombé amoureux instantanément. »

Vers 8 ans, il a commencé à « prendre des cours à cette époque », a-t-il déclaré dans une interview de 2007 avec GuitarCenter.com. «Pendant environ un an avant de prendre des cours, je m’entraînais sur des disques. Quand j’avais 8 ans, c’était Van Halen, Devo, Queen, Journey et The Police…..peu de temps après, les personnes disparues sont arrivées, Les Ramones, et mon énorme Franck Zappa phase que j’ai traversée. Puis, bien sûr, phase jazz fusion puis atterri sur le punk rock quand j’avais environ 16 ans.

Il a fait ses débuts en tant que pré-adolescent.

« En 1985, quand j’avais 12 ans, j’ai trouvé un travail dans un groupe du Top 40 à Disneyland », a déclaré Josh. Vice. Pendant plus de 38 ans, Josh a travaillé comme batteur professionnel. « En dehors d’un itinéraire papier que j’ai eu pendant environ six semaines quand j’avais 10 ans, c’est le seul travail que j’ai jamais eu. »

Josh a joué avec ses héros…

« J’ai grandi en tant que grand fan de Devo », a déclaré Josh Batteur moderne en 2005, « mais à l’âge de onze ou douze ans, j’avais lu de nombreux articles dans Modern Drummer avec Terry Bozzio, Vinnie Colaiutaet Tchad Wackerman, où ils disaient: « Jouer avec Frank Zappa était si difficile – jouer avec Frank était tellement ceci – jouer avec Frank était tellement cela. » » Josh a acheté tous les disques de Zappa qu’il pouvait, et il semble qu’il préparait du kismet . Il aurait la chance de rencontrer Ahmet Zappale fils de Frank, qui l’a présenté à son frère, Dweezil Zappa. Josh a commencé à tourner et à enregistrer avec Dweezil.

En 1989, Josh – plein dans sa phrase punk – a rencontré des punks de SoCal Les Vandales. Ils avaient besoin d’un batteur, et Josh s’est glissé derrière le kit. Il a joué avec eux depuis et a été sur tous leurs albums, à l’exception de Regarde dans quoi j’ai failli marcher, parce que Josh avait d’autres engagements.

En 1995, Josh est devenu membre permanent du DEVO réformé, jouant avec un autre groupe qui l’a inspiré. « [Freedom of Choice] était le premier album que j’ai eu quand j’avais huit ans », a-t-il déclaré ROTATION. « Je me suis assis dans mon sous-sol et j’ai joué tout le temps, donc c’était fou quand nous avons fait cette tournée l’année dernière où nous l’avons joué de haut en bas. C’est amusant dans la mesure où c’est très métronomique et les motifs sont très délibérés et sorte de comptine. Beaucoup de gens pensent que c’est une boîte à rythmes sur « Whip It ». Mais c’est Alain Myers.”

… Et tous vos groupes préférés.

Josh se qualifie lui-même de « batteur indépendant des stars » et il a le curriculum vitae à l’appui. « Freese …. a accumulé plus de 500 crédits d’enregistrement au total et d’innombrables spectacles – selon sa propre estimation – en travaillant avec tout le monde du Progéniture pour Paramore pour Weezer pour Avril Lavigne, » écrit Vice en 2014. Sa page AllMusic montre qu’il a travaillé avec des groupes et des artistes comme Mike Ness, Chris Cornell, A Perfect Circle, Rob Zombie, 3 Doors Down, Loi non écrite, Guns N’ Roses, Ween, Static-X, Kelly Clarkson, Monster Magnet, Steve Vai, The Replacements, et d’innombrables autres.

« Je dis toujours aux gens : ‘Jouez avec autant de personnes que vous pouvez, sans brûler tous les ponts ni tout foutre en l’air' », a-t-il déclaré. Vice. « Vous devez être sensible aux horaires des gens et les traiter tous comme s’ils étaient les plus importants. Sortez et jouez avec qui vous pouvez. Vous devez jouer gratuitement; vous ne pouvez pas exiger d’argent. Jouez avec tout le monde gratuitement et allez-y parce que vous ne savez jamais entre établir des liens avec les autres, pas seulement musicalement mais personnellement.

Ses pairs et ses fans l’ont félicité d’avoir été choisi pour le concert des Foo Fighters.

Josh Freese était un ami des Foo Fighters avant de rejoindre le groupe en 2023. Après que le monde ait perdu Taylor Hawkins, Josh a participé aux spectacles hommage, se produisant aux côtés de L’obscurité’ Justin Hawkin et Wolfgang Van Halen pour une représentation de « All My Life », par Fil fort.

Lorsque les Foos ont annoncé que Josh les rejoindrait sur la route en tant que batteur, la décision a été universellement saluée. « Ma plus grande inspiration de batterie et probablement la principale raison pour laquelle je n’ai pas abandonné lorsque mon premier groupe a arrêté de tourner », a tweeté Tableau de bord confessionnel le batteur Chris Kamrada. « Il est la preuve vivante de ce qu’il faut pour jouer avec tant d’artistes différents et respectables. bravo, Foo Fighters.

« Les Foo Fighters n’auraient pas pu prendre une meilleure décision », a ajouté Steve Stevensguitariste pour Idole de Billy. « [Josh Freese] est le meilleur des meilleurs.

