Qui est Jordan Rainer dans la saison 24 de « The Voice » ? – La vie hollywoodienne

Jordan Rainer auditionne à La voix première de la saison 24.

Jordan interprète la chanson de Reba McEntire.

Jordan est originaire de l’Oklahoma.

Les chanteurs country viennent en masse pour tenter d’impressionner le légendaire Reba McEntire. Lors de la première du 25 septembre La voix saison 24, Jordan Rainer monte sur scène pour interpréter l’un des plus grands succès de Reba.

La chanteuse de 33 ans impressionne rapidement les coachs par sa tessiture vocale. Jordan prouve définitivement qu’elle a les moyens de tenir la distance dans la saison 24. Alors, qui est Jordan Rainer ? Apprenez à connaître ce talentueux chanteur country en tant que Les voix la nouvelle saison démarre.

Jordan obtient un tour de 4 chaises

Jordan chante la chanson « Fancy » de Reba pour son audition à l’aveugle. Reba est la première à tourner sa chaise rouge, suivie par Gwen Stéfani, Niall Horanet puis John legend. Jordan décroche le tour convoité des 4 chaises avec son audition. John qualifie Jordan de « chanteur exceptionnel » et Niall pense que Jordan est « définitivement une star de la country ».

Lorsqu’on l’interroge sur son choix de chanson, Jordan répond : « Elle représente, dans les paroles, ce que les femmes font pour survivre, et je suis une femme qui a fait ce que j’ai dû faire pour survivre. Je ressens cette chanson dans chaque os de mon corps.

La Jordanie vient de l’Oklahoma

Jordan est originaire d’Atoka, Oklahoma. Elle raconte à Reba qu’elle s’est récemment produite au Reba’s Place dans sa ville natale. Jordan vit actuellement à Nashville. Elle a déménagé à Nashville il y a 8 ans avec son mari et son chien.

Jordan a failli être kidnappé

Jordan est devenue virale sur TikTok après avoir révélé comment elle a failli être kidnappée en 2020. Jordan a expliqué dans sa vidéo qu’elle a parcouru le même itinéraire tous les jours pendant le verrouillage.

Un jour, une voiture est passée devant elle et s’est arrêtée juste devant elle. L’instinct de Jordan lui disait que l’homme avait l’intention de la kidnapper. « Je savais au plus profond de moi que si j’étais passé devant la portière du côté conducteur, cette porte se serait ouverte et j’aurais été dans un combat au corps à corps pour ma vie », Jordan a dit sur Le spectacle de la salle Tamron en janvier 2023.

Jordan a sorti de la musique originale

Jordan a sorti son dernier EP, Revolver, en juin 2023. Elle a sorti plusieurs singles en 2023, dont « Better Liar », « Straight Shot » et « Painted Horses ». Sa musique est disponible sur Spotify et Apple Music.

Jordan a un grand nombre de followers sur TikTok

Jordan compte plus de 750 000 abonnés sur TikTok. Ses vidéos ont récolté plus de 10 millions de likes. Elle parle de sa musique, des vrais crimes, des conseils de sécurité des femmes et bien plus encore dans ses vidéos.