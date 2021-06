Qui est Jonny Lee Miller et est-il marié ?

JONNY Lee Miller est surtout connu pour son rôle de drogué à l’héroïne dans le film Trainspotting.

Mais la star a fait les gros titres pour un rôle très différent. Il incarnera Sir John Major dans The Crown de Netflix.

Getty – Contributeur

Qui est Jonny Lee Miller ?

L’homme de 48 ans est né dans une famille d’acteurs à Kingston Upon Thames le 15 novembre 1972.

La mère de Jonny, Anna Lee, et son père, Alan Miller, étaient tous deux des acteurs de théâtre.

Il est également le petit-fils de Bernard Lee, qui a joué M dans 11 films de James Bond.

PA : Association de presse

Comment Jonny a-t-il fait son entrée dans le métier d’acteur ?

Jonny a fait ses débuts à la télévision dans Doctor Who à l’âge de neuf ans.

Après cela, une série de petits rôles ont suivi dans des programmes tels que The Bill, Casualty et Keeping Up Appearances.

Comme de nombreux acteurs britanniques, Jonny a également passé cinq semaines à EastEnders où il a joué Jonathan Hewitt, un décrocheur universitaire.

Bien qu’on lui ait proposé un contrat à long terme sur le feuilleton populaire de la BBC, Jonny a décliné l’offre.

Nouvelles de l’éclaboussure

Avec qui Jonny Lee Miller est-il sorti ?

Jonny a épousé la sirène du cinéma Angelina Jolie en 1996 après que le couple se soit rencontré sur le tournage du film Hackers de 1995.

Angelina portait un pantalon en caoutchouc et un t-shirt blanc avec le nom de Jonny écrit dans son propre sang pour le mariage.

Le couple a ensuite divorcé en 1999 et reste en bons termes.

Jonny était aussi en fait fiancé à l’ancienne actrice de Holby City, Lisa Faulkner, il était une fois.

Mais le syndicat a été annulé en 2002.

La star est désormais mariée à l’actrice américaine Michele Hicks.

Jonny et Michele se sont mariés en 2008 et leur fils Buster est né plus tard cette année-là.

DIVERTISSEMENT CBS





Dans quels films est-il apparu ?

Jonny joue dans le drame policier américain Elementary aux côtés de Lucy Liu.

Pendant cinq saisons, l’acteur est une interprétation de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle.

La talentueuse star a également eu des passages sur la scène londonienne.

En 2011, il joue aux côtés de Benedict Cumberbatch dans Frankenstein au National Theatre.

La pièce a été dirigée par le directeur de Trainspotting Danny Boyle.