Qui est Jonnie Irwin et depuis combien de temps présente-t-il A Place In The Sun ?

JONNIE Irwin est devenu célèbre en présentant A Place in the Sun de Channel 4.

Il aide ceux qui recherchent la propriété de leurs rêves. Voici tout ce qu’il y a à savoir sur le présentateur de télévision.

Polycopié

Une place au soleil : à la maison ou à l’extérieur Jonnie Irwin et Jasmine Harman[/caption]

Qui est le présentateur de A Place In The Sun, Jonnie Irwin ?

Jonnie Irwin est un présentateur, expert en affaires et en immobilier né le 18 novembre 1973.

Il a obtenu un diplôme de la Birmingham City University en gestion immobilière.

Il présente A Place in Sun et a vu des endroits vraiment époustouflants au cours de ses près de deux décennies dans la série.

Irwin présente également des épisodes d’émissions immobilières de la BBC Escape to the Country et écrit une chronique régulière pour le magazine A Place in the Sun.

En savoir plus sur Jonnie Irwin LA DOUCEUR DU FOYER À l’intérieur de la maison londonienne de Johnnie Irwin de A Place In The Sun après un énorme relooking BONJOUR SOLEIL Découvrez quand la nouvelle série de A Place in the Sun démarre

Depuis combien de temps Jonnie Irwin présente A Place In The Sun ?

Jonnie a commencé à présenter A Place in the Sun en 2004.

Il a présenté aux côtés de Jasmine Harman et le couple a filmé plus de 200 épisodes.

Il possède également quelques propriétés au Royaume-Uni et a fait peau neuve à celle de Londres en janvier 2021.

Johnnie a fait peau neuve dans son luxuriant quartier du nord de Londres, mais ce n’est pas son véritable lieu de résidence, car il a déménagé dans le nord après avoir vécu dans le Hertfordshire pendant de nombreuses années.





Dans quelles autres émissions de télévision est-il apparu?

Irwin présente également des épisodes d’émissions immobilières de la BBC Escape to the Country et To Buy or Not to Buy.

Irwin a également présenté le spin-off d’Escape to the Country, Escape to the Perfect Town.

En janvier 2011, Sky One a diffusé la propre émission d’Irwin intitulée Dorm Lives for Sale, qui l’a vu aider les gens à mettre leur passé difficile derrière eux et à démarrer une entreprise.

En 2020, il a lancé une nouvelle série The Renovation Game qui a été diffusée les matins en semaine sur Channel 4.

Jonnie Irwin est-il marié et a-t-il des enfants ?

Joannie est marié à sa femme Jessica Holmes depuis 2016.

Le couple a trois garçons, Rafa, Cormac et Rex.

En savoir plus sur le soleil

En décembre 2020, le couple s’est ouvert à HELLO! de s’adapter à la vie d’une famille de cinq personnes.

“Ça a été toute une montagne russe”, a déclaré Jonnie à l’époque. « On pourrait dire que j’ai tout quitté assez tard dans la vie. Un de mes amis a dit “Jonnie Irwin, partant en retard, gros finisseur”, et c’est à peu près ça !”

Quand Jonnie Irwin a-t-il reçu un diagnostic de cancer ?

Jonnie a reçu un diagnostic de cancer en phase terminale en 2020, mais il n’en a pas parlé publiquement avant 2022.

Il ne lui restait plus que six mois à vivre lorsqu’on lui a diagnostiqué un cancer du poumon qui s’était propagé à son cerveau.

Jonnie a pris des médicaments ainsi qu’une radiothérapie et une chimio.