Qui est Jonathan Roumie ? Rencontrez l’acteur qui joue Jésus dans ‘The Chosen’ – Hollywood Life

Jonathan Roumie est un acteur et doubleur américain.

Il joue Jésus dans le spectacle L’élu.

Il fait du doublage pour les jeux vidéo.

Jonathan Roumie est Jésus dans L’élu. L’acteur joue le Fils de Dieu dans la série dramatique historique qui a déjà produit trois saisons. L’émission est sur le point de gagner en popularité lorsqu’elle commencera à être diffusée sur The CW le dimanche 16 juillet. Un nouveau public assistera à la remarquable performance de Jonathan dans le rôle de Jésus sur le petit écran.

Alors, qui est Jonathan Roumie ? L’élu n’est pas son premier rôle d’acteur, mais c’est certainement son plus grand. Voici tout ce que vous devez savoir sur Jonathan.

Jonathan joue Jésus dans L’élu.

Jonathan est la vedette de L’élu, qui suit Jésus au 1er siècle. La série confessionnelle a connu le succès grâce au financement participatif, ce qui signifie que les gens ont contribué de l’argent pour aider le spectacle à continuer. L’élu a été créée en 2019 et la dernière saison (saison 3) s’est terminée en février 2023. Jonathan a joué dans un autre grand projet religieux, le film de 2023 Révolution de Jésus. Il a joué l’évangéliste charismatique américain Lonnie Frisbee.

Il a été dans plusieurs émissions de télévision populaires.

Les crédits d’acteur télévisés de Jonathan incluent La loi et l’ordre, Château, Cerf de Dixie, NCIS, La bonne épouse, Le projet Mindy, Chicago Méditerranée, et plus encore, selon son IMDb. En ce moment, son engagement est L’éluqui devrait revenir pour la saison 4 en 2024.

C’est un artiste vocal.

Jonathan a prêté sa voix à de nombreux jeux vidéo au fil des ans, notamment Appel de Devoir : Black Ops 4. Le dernier jeu vidéo dans lequel il peut être entendu est Saints Rowsorti en août 2022.

Il est religieux.

Jonathan est extrêmement religieux, c’est ainsi qu’il s’est retrouvé sur L’élu. Il est catholique pratiquant et a été baptisé dans l’Église orthodoxe grecque. Il a parlé de la façon dont il croit qu’il a toujours été destiné à jouer Jésus dans L’élu.

Il ne soutient pas l’avortement.

En tant que fervent catholique, Jonathan est pro-vie et ne soutient pas l’avortement. Il a même pris la parole lors de la Marche pour la vie 2023. Il a pointé le ciel et a dit: «Ce type m’a obligé à le faire. Et je suis un homme meilleur pour ça », selon Nouvelles du désert.

