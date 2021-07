Qui est Jonah Falcon et a-t-il le plus gros pénis du monde ? – Le soleil

Le membre 13,5″ de JONAH Falcon a fait de lui le fier – et envié – propriétaire du plus gros pénis du monde.

Mais le New Yorker a admis que cela avait ruiné sa carrière d’acteur.

Jonah Falcon pose en short moulant

Qui est Jonah Falcon ?

Jonas a déclaré qu’il s’était rendu compte pour la première fois qu’il était différent lorsqu’il était enfant, il a déclaré: «J’avais dix ans. C’était la première fois que je

mesuré et je l’ai fait pour la même raison que tous les autres garçons l’ont fait, j’étais curieux.

«Je n’y ai pas beaucoup pensé, je me suis regardé et j’ai dit ‘peu importe’.

«Tous mes amis savaient que j’étais grand, mais ils ne m’ont jamais fait savoir qu’ils le savaient, alors ils en parlaient dans mon dos.

« J’étais dans une école majoritairement juive, donc j’étais l’un des seuls garçons non circoncis là-bas – je pensais que c’était ce qui les fascinait.

Il s’identifie comme bisexuel et est acteur à temps partiel et ancien critique de jeux vidéo.

Quelle est la taille du pénis de Jonah Falcon ?

Le pénis de Jonah Falcon mesure 13,5 pouces de long.

Jonah dit que les réalisateurs ont peur de le lancer parce qu' »il est connu pour la taille de son pénis » et que sa carrière en a été affectée.

L’acteur a déclaré: « Peut-être qu’au Royaume-Uni ou en Allemagne, cela pourrait aider ma carrière, mais ici à Hollywood, c’est négatif.

« Aucun des grands réseaux ou studios ne m’embaucherait.

« J’ajoute un peu plus d’avantage dont ils ne veulent pas. »

Pourquoi le pénis de Jonah Falcon est-il si gros ?

Le pénis de Jonah Falcon est « naturellement » grand, dit-il.

Jonah, qui vit à Hollywood, a fait rougir Holly Willoughby lors de son apparition dans This Morning en 2012 et a expliqué qu’il avait une circonférence de huit pouces.

Il mesure entre huit et neuf pouces de longueur lorsqu’il est flasque, par rapport à l’homme moyen qui mesure cinq à six pouces en érection.

Il a déclaré: «Quand je suis complètement dur, je mesure 13 pouces et demi avec un diamètre de sept pouces et demi à huit pouces. C’est plus épais que mon poignet. »

Jonah Falcon a-t-il le plus gros pénis du monde ?

Jonah prétend avoir le plus gros pénis « naturel » du monde.

Il est célèbre depuis 1999, date à laquelle il a été nommé pour la première fois l’homme avec le plus gros pénis du monde.

Le record du monde de Jonah a été remis en cause en 2015 lorsqu’un autre homme a affirmé que son pénis était encore plus long.

Roberto Esquivel Cabrera de Saltillo, au Mexique, a affirmé que son colosse de 18,9 pouces devrait être considéré comme le véritable tenant du titre.

Malgré son apparition dans le Livre Guinness des records, Roberto dit que son todger lui a causé toutes sortes de problèmes.

En 2018, les affirmations de Roberto concernant la taille de son pénis ont été mises en doute lorsqu’un examen médical a conclu que sa mesure de 19 pouces était un peu exagérée.

« Quand il est venu ici pour faire un scanner, ma première impression a été qu’il s’agissait d’un cas unique et inhabituel », a déclaré le radiologue Dr Jesus Pablo Gil Muro à propos de l’examen.

« Ce que la tomodensitométrie a montré, c’est qu’il y a un très gros prépuce. Il va juste avant le genou.

« Mais le pénis lui-même est à environ 16 à 18 cm du pubis », ce qui signifie que son véritable pénis ne traverse pas son prépuce et mesure environ 15 cm de long.

Il est apparu plus tard que Roberto étirait ses organes génitaux avec des poids depuis son adolescence après être devenu « obsédé » par sa taille, selon le Dr Muro.

« Ce qui me dérange, c’est que [Roberto] reçoit de l’argent de son gouvernement pour son handicap, mais il pourrait subir une intervention chirurgicale pour le corriger », a déclaré Jonah Falcon à propos du cas de Roberto.

Il a ajouté: « Pour autant que je sache, j’ai le plus gros pénis naturel – je n’ai jamais rencontré quelqu’un de plus gros ou on ne m’a jamais dit le contraire. »