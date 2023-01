Qui est Jon Peters ? 5 choses à savoir sur le mari de Pamela Anderson – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Michael Germana/Shutterstock

Jon Peters et Pamela Anderson sont de bons amis depuis des décennies.

Ils se sont mariés très brièvement en 2020.

Jon a récemment déclaré qu’il laisserait 10 millions de dollars à la beauté de “Baywatch” dans son testament.

Bien que le mariage pré-pandémique de 2020 entre Jon Peters77, et Paméla Anderson, 55 ans, n’aurait duré que 12 jours, le duo reste apparemment serré. En fait, il a récemment dit La variété qu’il lui laisserait une assez grosse somme d’argent dans son testament. “J’aimerai toujours Pamela, toujours dans mon cœur”, a-t-il déclaré au point de vente en révélant de nouveaux commentaires publiés en janvier 2023. “En fait, je lui ai laissé 10 millions de dollars dans mon testament. Et elle ne le sait même pas. Personne ne le sait. Je le dis juste pour la première fois avec toi. Je ne devrais probablement pas le dire. Alors c’est pour elle, qu’elle en ait besoin ou non.

Le magnat du cinéma hollywoodien s’est marié avec le Playboy icône lors d’une cérémonie secrète le 20 janvier 2020. Les noces ont marqué un moment de boucle pour le couple qui s’est rencontré pour la première fois il y a plus de trois décennies. Le mot est que le couple s’était reconnecté fin 2019, mais a gardé leur relation secrète pendant des mois. Parlant de la Alerte à Malibu bombe, a dit Jon JHEURE à l’époque, « Il y a de belles filles partout. Je pourrais avoir mon choix, mais – pendant 35 ans – je n’ai voulu que Pamela. Il a ajouté: “Elle me rend sauvage – dans le bon sens.”

Bien que l’on sache peu de choses sur le mariage top secret de Malibu, les enfants de Jon et Pamela étaient présents. Caleigh et Skye Peters, accompagnés de leur mère Christina Forsyth-Peters, la deuxième épouse de Jon. Sa fille Kendyl Petersde son quatrième mariage, a également assisté avec les fils de Pamela Brandon et Dylan Lee de son mariage avec le musicien Tom Lee.

Cependant, moins de deux semaines plus tard, leur mariage était déjà kaput. “J’ai été émue par l’accueil chaleureux réservé à Jon et à mon syndicat”, a raconté Pamela dans une déclaration à Le journaliste hollywoodien. “Nous serions très reconnaissants de votre soutien alors que nous prenons du temps à part pour réévaluer ce que nous attendons de la vie et les uns des autres. La vie est un voyage et l’amour est un processus.

Vous voulez en savoir plus sur Jon ? Voici cinq choses que vous devez savoir sur l’ex de Pamela, qui est clairement toujours amoureuse d’elle.

1. Jon a proposé Pamela pour la première fois il y a près de 30 ans.

Peu de temps après s’être rencontrés au milieu des années 80, Jon a posé la question, mais Anderson l’a refusé en invoquant leur différence d’âge. Jon se souvient lui avoir dit : « ‘Dans 30 ans, notre différence d’âge ne signifiera plus grand-chose.’ »

2. Le mariage de Jon avec Pamela a marqué son cinquième tour à l’autel.

Jon et Pamela ont célébré leur cinquième mariage lorsqu’ils se sont mariés lors de la cérémonie du 20 janvier. Jon a divorcé de sa première épouse Henrietta Zampitella en 1966 et a eu un fils avec sa deuxième épouse, l’actrice nominée aux Oscars Lesley Ann Warren avant la fin de leur mariage en 1977. Il a eu deux filles, Caleigh et Skye, avec sa troisième épouse Christina Forsyth-Peters dans un mariage qui a duré six ans avant sa quatrième visite à l’autel en 2001 lorsqu’il a épousé Mindy Peters. Il a eu une fille avec Mindy, nommée Kendyl.

3. Avant d’être un poids lourd à Hollywood, Jon travaillait comme coiffeur sur Rodeo Drive.

Son père était un cuisinier qui possédait un restaurant hollywoodien, jusqu’à sa mort prématurée lorsque Jon avait 10 ans. Du côté de sa mère, la famille possédait un salon renommé sur Rodeo Drive. Il a donc rejoint l’entreprise familiale. C’est ici que Jon a fait ses premiers contacts avec l’industrie cinématographique, en concevant finalement une perruque que Barbra Streisand portait dans le film de 1974. Pour l’amour de Pete.

4. Il a eu une histoire d’amour torride avec Barbra Streisand pendant 12 ans.

Après s’être rencontré sur le plateau de Pour l’amour de Pete, le couple a commencé une liaison passionnée qui a duré plus d’une décennie. Jon a produit Barbra Streisandl’album studio de Papillonet a obtenu un crédit de production sur le remake de 1976 de Une star est née. Bien que leur relation ait pris fin et que Jon ait eu deux filles avec sa troisième épouse Christine Forsyth-Peters peu de temps après, il a nommé Barbara la marraine de ses deux filles.

5. Jon a ensuite produit certains des plus grands succès de l’industrie.

Plus récemment, il a produit le remake dirigé par Lady Gaga de Une star est née cependant, il a eu une série de succès dans les années 80 et 90 avec des classiques comme Danse éclair, Les sorcières d’Eastwick, Batman et Batman revient. Il a également produit le film de 2006 Le retour de Superman et a produit le film de 2013 dirigé par Zack Snyder Homme d’acier, bien qu’il aurait été banni du plateau par le producteur Christophe Nolan.

