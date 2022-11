Qui est Jon Du Pré ? 5 choses sur l”ancien journaliste datant de Melinda Gates – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stephen Lovekin/Shutterstock

Jon Du Pre sortirait avec Melinda Gates après que les deux ont été vus ensemble en avril.

Jon a été journaliste pendant des années et également l’auteur d’un mémoire.

Jon est père de trois enfants.

Mélinda Gates, 58 ans, serait en couple Jon Du Pré ! Des sources proches de la philanthrope milliardaire ont révélé qu’elle verrait Jon depuis quelques mois, selon TMZ. Bien qu’ils ne soient pas devenus officiels, la paire a été vue ensemble. Le couple signalé a en fait été vu ensemble lors d’un match de la NBA entre les Celtics de Boston et les Nets de Brooklyn, même s’il n’était pas clair qu’ils étaient au match ensemble.

Suite Nouvelles des célébrités

Bien qu’une grande partie de leur relation signalée soit secrète, une source a également révélé que les deux avaient passé du temps avec des membres de leur famille à l’hôtel Pelican Hill de Newport Beach. La nouvelle du nouveau petit ami de Melinda survient un an après qu’elle et son ex-mari Bill Gates, 67 ans, ont annoncé qu’ils allaient divorcer après 27 ans de vie commune. En savoir plus sur Jon ici!

1. Jon a été journaliste pendant plus de 20 ans

Bien qu’il n’ait pas été journaliste depuis quelques années maintenant, Jon a une solide expérience en journalisme. L’un de ses premiers emplois d’ancrage remonte à 1995, lorsqu’il travaillait pour KPNX en Arizona. Sa carrière l’a amené dans un certain nombre de stations locales dans divers États, dont l’Utah, la Californie, etc. L’un de ses emplois les plus connus était celui de correspondant pour Fox News de 1998 à 2002, selon son LinkedIn. Même si son dernier poste de présentateur était avec ABC 4 à Salt Lake City, Utah en 2015, Jon a clairement gardé l’actualité dans son viseur, car il est également président et chef de la direction de sa propre société Du Pre Media, LLC.

2. Il a écrit un mémoire en 2000

Alors qu’une grande partie de son travail a été en tant que présentateur de télévision et dans la radiodiffusion, Jon a également notamment écrit un livre, Le père prodigue : une histoire vraie de tragédie, de survie et de réconciliation dans une famille américaine. Les mémoires suivent Jon et sa “recherche de son père autrefois prospère parmi les sans-abri du pays et décrit le processus par lequel il en est venu à pardonner à l’homme qui a abandonné sa famille vingt ans plus tôt”, selon la description du livre. Le livre a été un best-seller sur Amazon pendant environ deux mois et a même été choisi pour un film de Disney, selon sa bio ABC 4.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





3. Il a 3 enfants

Bien qu’une grande partie de la vie personnelle de Jon soit gardée secrète, il est père de trois enfants adultes. Il a une fille Jessy ainsi que deux fils Kasey et Johnny. Il partage occasionnellement des photos de ses enfants et petits-enfants sur son Instagram.

4. Il a étudié à l’Université Brigham Young

Avant de commencer sa carrière de journaliste, Jon était étudiant à la célèbre université Brigham Young de l’Utah, où il a étudié à la fois le journalisme audiovisuel et la langue et la littérature italiennes. Il a clairement apprécié son séjour dans l’Utah, comme lorsqu’il est revenu en tant que présentateur pour ABC 4, a-t-il déclaré au point de vente, “Je suis ravi d’être de retour chez moi dans l’un des endroits les plus dynamiques, les plus intéressants et les plus beaux d’Amérique.

Lien connexe Lié: Jennifer Gates : 5 choses à savoir sur la magnifique fille de Bill et Melinda

5. C’est un golfeur passionné

Bien qu’il soit un journaliste et un conteur passionné, Jon aime aussi clairement se détendre avec une partie de golf ! L’ancien journaliste publie occasionnellement des photos de lui frappant les greens et écrivant sur ses matchs dans les légendes de son Instagram. Ce n’est cependant pas sa seule forme d’exercice. Il partage aussi occasionnellement des photos de lui-même en train de faire des randonnées pittoresques et de courir.