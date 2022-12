Qui est John J. Ray III, le nouveau directeur général de FTX ?

M. Ray, 63 ans, a repris l’échange de crypto-monnaie effondré FTX après la démission de son directeur général, Sam Bankman-Fried, le mois dernier. M. Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas lundi après que les procureurs américains ont déposé des accusations criminelles, et mardi la Securities and Exchange Commission l’a chargé avec de gros investisseurs trompeurs.

M. Ray a ajouté que FTX avait été dirigé par “un très petit groupe d’individus grossièrement inexpérimentés et peu sophistiqués”. Il a énuméré une série de «pratiques de gestion inacceptables», telles que des états financiers non fiables et «une absence de gouvernance indépendante» entre FTX et Alameda Research, un fonds spéculatif appartenant à M. Bankman-Fried.

Lors d’un dépôt au tribunal de la faillite de la société le mois dernier, M. Ray a déclaré que FTX avait utilisé un logiciel pour “dissimuler l’utilisation abusive des fonds des clients” et avait eu accès à des données sensibles via un e-mail de groupe non sécurisé.

M. Ray a participé à plusieurs autres efforts importants de restructuration d’entreprise, notamment celui du prêteur hypothécaire Residential Capital et du fabricant de sous-vêtements Fruit of the Loom. Il est surtout connu pour avoir été le directeur général d’Enron lors de sa faillite et pour avoir récupéré plus de 828 millions de dollars pour les créanciers.

Depuis que M. Ray a pris la direction de FTX, il a déclaré que son équipe avait obtenu environ 740 millions de dollars de crypto-monnaie provenant de certaines parties de son activité – une somme qu’il a qualifiée de “seulement une fraction” de ce qu’il espère récupérer. Une ruée sur les dépôts chez FTX a laissé la société devoir 8 milliards de dollars à ses clients.

M. Ray et le reste de la nouvelle direction de FTX ont pris leurs distances avec M. Bankman-Fried, déclarant dans le dossier du tribunal de la faillite que « M. Bankman-Fried n’est pas employé par les débiteurs et ne parle pas pour eux.