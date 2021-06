Qui est John Bercow et pourquoi a-t-il rejoint le parti travailliste ?

L’ancien président de la Chambre, John Bercow, a annoncé qu’il faisait défection au Labour.

L’ancien politicien a lancé une attaque extraordinaire contre le parti de Boris Johnson – mais s’est une fois décrit comme un « de droite enragé ».

John Bercow a quitté le parti conservateur – et s’est engagé avec le Labour, cela a été annoncé Crédit : HOC/JESSICA TAYLOR

Qui est John Bercow ?

John Bercow, 56 ans, a grandi à Finchley, au nord de Londres, où sa députée locale était Margaret Thatcher.

Il était un jeune champion de tennis autrefois classé numéro un en Grande-Bretagne, mais son asthme et sa petite taille l’ont empêché de poursuivre une carrière professionnelle.

Militant étudiant du Monday Club d’extrême droite, M. Bercow était favorable à un programme de « rapatriement assisté » des immigrés.

Il a depuis pris ses distances par rapport à l’organisation et a rejeté ses opinions à l’époque comme « tête en os ».

M. Bercow a travaillé dans le secteur bancaire et du lobbying et a organisé un cours d’expression orale et de campagne qui a formé les futurs députés conservateurs.

M. Bercow a annoncé aujourd’hui qu’il avait rejoint le parti travailliste dans le but de faire tomber les conservateurs «nationalistes» de Boris Crédit : AFP

Il a été élu conseiller conservateur dans le quartier londonien de Lambeth en 1986.

Onze ans plus tard, il a obtenu le siège sûr des conservateurs de Buckingham, qu’il a représenté jusqu’en 2019.

Il a quitté le cabinet fantôme de Iain Duncan Smith après avoir défié un fouet à trois lignes pour autoriser les couples homosexuels à adopter des enfants.

En tant qu’arrière-ban conservateur, il a ouvertement félicité le Premier ministre travailliste Tony Blair tout en critiquant son propre chef.

Il a ensuite rejoint le banc avant – mais a été limogé par Michael Howard après des affrontements sur les impôts, l’immigration et l’Irak.

M. Bercow a déclaré que ses opinions politiques étaient devenues centrales au début des années 2000 et qu’il avait défendu des causes telles que les droits des homosexuels.

Il a démissionné de son poste de président en 2019 après une décennie, dont la dernière partie a été éclipsée par des allégations d’intimidation.

L’ancien responsable des Communes, David Leakey, a affirmé que M. Bercow se mettrait en colère, frapperait la table et appellerait les noms du personnel lorsque sa « brume rouge » descendrait.

Mais le politicien lui-même a qualifié les affirmations de « totales et totales ordures ».

Et il a complètement démissionné de la politique en 2019 après avoir promis de le faire si des élections générales avaient lieu – ce qu’il a fait.

Il vit actuellement avec sa femme Sally.

Pourquoi John Bercow a-t-il rejoint le parti travailliste ?

L’ancien député conservateur a déclaré qu’il avait changé d’allégeance politique il y a plusieurs semaines – car il pense que le parti de Sir Keir Starmer est le seul moyen de se débarrasser du gouvernement.

Et il a qualifié le Parti conservateur de « réactionnaire, populiste, nationaliste et parfois même xénophobe » dans une attaque extraordinaire.

« Je suis motivé par le soutien à l’égalité, à la justice sociale et à l’internationalisme. C’est la marque travailliste », a déclaré l’ardent Remainer à l’Observer.

Le Premier ministre rejettera probablement cette décision car M. Bercow était un ardent restant Crédit : PA

« La conclusion à laquelle je suis parvenu est que ce gouvernement doit être remplacé.

« La réalité est que le parti travailliste est le seul véhicule qui peut atteindre cet objectif. Il n’y a pas d’autre option crédible. »

M. Bercow a décrit Boris Johnson comme « un militant réussi mais un gouverneur moche ».

« Je ne pense pas qu’il ait une vision d’une société plus équitable, une soif de mobilité sociale ou une passion pour améliorer le sort des personnes moins fortunées que lui », a-t-il déclaré.

Quand M. Bercow a-t-il quitté ses fonctions de président ?

Le 9 septembre 2019, M. Bercow a déclaré à la chambre qu’il se retirerait du délai promis pour le Brexit, le 31 octobre de la même année.

Il a également quitté son poste de président à cette date.

À ce moment-là, M. Bercow a déclaré à la chambre : « Lors des élections de 2017, j’ai promis à ma femme et à mes enfants que ce serait ma dernière.

Malgré cela, la défection de M. Bercow aux côtés de Sir Keir est symboliquement importante – et survient une semaine difficile pour le Premier ministre Crédit : PA

«C’est un engagement que j’ai l’intention de tenir si la Chambre vote ce soir pour des élections générales anticipées, mon mandat de président et de député prendra fin à la fin de cette législature.

« Si la Chambre ne vote pas ainsi, j’ai conclu que la ligne de conduite la moins perturbatrice et la plus démocratique serait pour moi de me retirer à la fermeture des bureaux le jeudi 31 octobre. »

Et il a dit que tout au long de son mandat en tant que président, il a « cherché à être le soutien des députés d’arrière-ban » – et ce rôle a été « le plus grand privilège et honneur de ma vie professionnelle ».

Mais son mandat en tant que président a divisé les opinions, en particulier entre les Brexiteers et les Remainers.

Alors que le débat sur le Brexit faisait rage et que de hauts responsables de l’opposition jouaient tous les tours du livre parlementaire pour empêcher les gouvernements de Theresa May et Boris Johnson de poursuivre leurs politiques préférées, M. Bercow a attiré la colère des eurosceptiques purs et durs pour un parti pris perçu.

La nouvelle survient quelques jours après que les conservateurs ont perdu Chesham et Amersham de longue date au profit des Lib Dems Crédit : PA

Après avoir autorisé le vote sur un amendement du rebelle conservateur Dominic Grieve, il a été qualifié de « Speaker of the Devil » par un journal, tandis qu’un autre l’a qualifié de « popinjay égoïste (qui) a mis sans vergogne son parti pris anti-Brexit l’intérêt national – et est une honte pour sa fonction ».

Il a également fait l’objet d’un examen minutieux pour ses dépenses.

En novembre 2015, il a été révélé qu’il avait dépensé près de 20 000 £ de l’argent des contribuables pour se rendre à une conférence au Japon avec un assistant.

En février 2016, il a été révélé qu’il avait dépensé des milliers de livres sterling pour gagner et dîner ses collègues députés, plus près de 2 000 livres sterling pour un dîner avec son homologue australien et des centaines de livres sterling pour accorder le piano à queue dans ses appartements.

Son bureau a fait valoir que les dépenses globales du bureau du président avaient diminué au cours de son mandat, passant de 626 029 £ en 2009/10 à 504 737 £ en 2015/16.

John Bercow est-il toujours député ?

Non.

M. Bercow a été député de Buckingham entre 1997 et 2019, remportant le siège à six reprises, avant de finalement se retirer.

Depuis sa démission, la circonscription est représentée par le conservateur Greg Smith.