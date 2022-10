Qui est Joel Dommett et quelle est sa valeur nette ?

DEPUIS son apparition dans I’m A Celebrity en 2016, Joel Dommett a vu sa star monter en flèche.

Le comédien en demande monte haut en tant qu’hôte The Masked Singer UK et les National Television Awards.

Qui est Joël Dommett ?

Joel Dommett est né à Rockhampton, Gloucestershire, le 8 juin 1985. Il est humoriste et animateur de télévision.

Il s’est fait connaître pour la première fois à l’écran en 2010 après avoir joué le rôle de DC Sweeney dans l’émission à succès E4 Skins, mais il était déjà un comédien en tournée à l’époque.

Il a consacré la majeure partie de sa vie à la comédie et a donné son premier concert à 19 ans.

Vous pouvez le suivre sur Instagram @joeldommett.

Rendez-vous sur Twitter et sa poignée est @joeldommett.

Joel a trouvé l’amour avec la superbe mannequin Hannah Cooper après qu’elle se soit glissée ivre dans ses DM en 2016 avec rien de plus qu’un emoji.

Quelle est la valeur nette de Joel Dommett ?

Les rapports Internet suggèrent que Joel a une valeur nette d’un peu plus de 2 millions de livres sterling, bien qu’il ne s’agisse que de spéculations à ce stade de sa carrière.

On pense qu’il a reçu environ 25 000 £ pour son passage sur I’m A Celeb en 2016.

Mais Joel gagnera beaucoup plus aujourd’hui, car il est devenu l’une des stars les plus populaires d’ITV.

Dans quelles émissions de télévision Joel Dommett est-il apparu?

Joel est apparu dans la série Popatron de la BBC Two et en 2011, il a animé Live in Chelsea, une émission de discussion autour de Made in Chelsea.

Le comédien est également apparu dans Impractical Jokers UK de 2013 à 2014 avant de devenir panéliste sur Sky 1’s Bring the Noise en 2015.

En 2016, Joel est arrivé deuxième sur I’m A Celebrity.

En mars 2019, il a participé à All Star Musicals qui l’a vu chanter des airs de spectacle devant un panel de juges.

Le comique anime The Masked Singer depuis 2020 et héberge maintenant son spin-off – The Masked Dancer.

Joel est également l’hôte des National Television Awards.