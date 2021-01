L’acteur d’EMMERDALE Joe-Warren Plant sera l’un des plus jeunes candidats de Dancing on Ice quand il prendra la glace.

La star du savon de 18 ans ouvrira le spectacle le dimanche 17 janvier avec la championne 2018 Vanessa Bauer.

Qui est Joe-Warren Plant?

Joe-Warren Plant est un acteur de 18 ans de Blackpool, Lancs.

Il est apparu sur le feuilleton populaire Emmerdale depuis l’âge de huit ans.

Joe a révélé la nouvelle qu’il jouait à l’émission de patinage sur This Morning en septembre.

Il a déclaré: « Je suis super excité, je ne peux même pas le décrire. J’ai du temps libre à Emmerdale pour vraiment me concentrer sur l’entraînement, et vous savez, faites de mon mieux et apprenez de nouvelles compétences.

« C’est un nouveau défi que je n’ai jamais rien fait de tel auparavant, alors oui, super excité. »

A-t-il une petite amie?

Joe s’est récemment séparé de sa petite amie Nicole Hadlow, 24 ans, après que son entraînement Dancing on Ice aurait mis la pression sur leur relation.

Mais, ils ont peut-être ravivé leur romance, selon un message cryptique.

À la suite de leur rupture, le duo a notamment supprimé toute trace l’un de l’autre sur leurs pages de réseaux sociaux.

Cependant, ils sont redevenus amis en ligne depuis et Nicole a maintenant déclenché des chuchotements de retrouvailles.

S’adressant à Instagram, Nicole a partagé un message cryptique sur le « pardon » avec ses 17000 abonnés.

Il disait: « Nous ne savons pas ce que demain apportera. Alors ne restez pas trop longtemps en colère.

« Apprenez à pardonner et à aimer de tout votre cœur. »

Le message s’est terminé: « Ne vous inquiétez pas pour les gens qui ne vous aiment pas. Profitez de ceux qui vous aiment. »

Le Sun a raconté en novembre comment Joe et Nicole avaient commencé à déraper après son partenariat avec la patineuse professionnelle Vanessa Bauer pour DOI.

Joe était sorti avec Nicole pendant trois ans, mais avait quitté la maison qu’il partageait avec elle.

Qui est son partenaire Dancing on Ice?

Vanessa Putri Bauer est une danseuse, acrobate et patineuse allemande de 24 ans.

Elle s’est produite sur une patinoire à bord de l’un des plus grands navires de croisière de luxe au monde, le HMS Harmony Of The Seas.

En conséquence, elle déclare que «la vie est un jour férié» – et pour elle, c’est littéralement le cas.

Mais maintenir un corps suffisamment fort et agile pour danser sur la glace n’est pas un jeu d’enfant.

Elle publie régulièrement des photos de ses entraînements sur Instagram et a une silhouette incroyablement musclée.

Vanessa insiste sur le fait qu’elle n’a pas besoin de suppléments pour devenir forte, juste un travail acharné et une alimentation saine.

En juillet 2017, Vanessa a quitté son emploi sur le bateau de croisière et s’est installée dans le nord de Londres.

Elle a pratiqué ses techniques de patinage à Planet Ice à Hemel Hempstead.

Vanessa a été jumelée à Jake Quickenden pour la série 2018 de l’émission et le duo a ensuite été couronné vainqueur.

Elle était à nouveau finaliste en 2020 avec la danseuse de rue Perri Kiely.

Qui joue-t-il à Emmerdale?

Joe joue le personnage de Jacob Gallagher sur le feuilleton ITV depuis l’âge de huit ans.

Il est apparu pour la première fois dans la série en 2010 et a été au centre de certains scénarios majeurs.

Le personnage de Joe, Jacob, a été temporairement exclu du feuilleton en novembre après avoir annoncé qu’il allait rester avec sa mère au Portugal.