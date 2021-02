La star de REAL Housewives of New Jersey, Melissa Gorga, et son mari Joe sont mariés depuis 17 ans.

La nouvelle saison de RHONJ premières le mercredi 17 février à 9 / 8c.

Qui est Joe, le mari de Melissa Gorga de RHONJ?

Joe Gorga est une star de la télé-réalité et un entrepreneur.

Joe est dans le développement immobilier et se spécialise dans «l’achat de propriétés délabrées et leur conversion en complexes d’appartements»,

Même si La valeur nette combinée de Joe et Melissa est estimée à 2 millions de dollars, le couple aurait été en proie à des problèmes financiers.

En 2012, ils auraient été débordés par plusieurs millions d’hypothèques et des centaines de milliers de dollars aux créanciers. Joe aurait été poursuivi pour factures impayées.

Selon certaines sources, Joe aurait fait l’objet de 26 privilèges et jugements civils dans le seul New Jersey selon Valeur nette des célébrités.

Depuis combien de temps sont-ils mariés?

Melissa et Joe se sont rencontrés dans une boîte de nuit pendant leurs vacances à Cancun.

Les deux, qui sont tous les deux du New Jersey, se sont finalement mariés en 2004.

Le couple vit actuellement dans leur canton de Montville, que le promoteur immobilier Joe a transformé en un paradis de six chambres et sept chambres et demie.

Leur la propriété est actuellement cotée pour 3 millions de dollars. C’est la quatrième fois que la propriété de six chambres est mise en vente après que le couple l’ait achetée en 2007.

Dans a été présenté au casting de Real Housewives dans la saison trois comme Teresa Giudice frère.

Tout au long de la série, Joe et sa femme sont connus pour avoir eu de multiples disputes avec Teresa et son mari, ce qui a à son tour fourni un drame notable à l’intrigue.

On dit que le couple est sur les rochers, cependant.

Melissa et Joe souffrent de «vrais conflits» dans leur mariage lors de la prochaine saison de RHONJ.

Le couple se bat dans la bande-annonce explosive de RHONJ pour la saison 11.

Une source a déclaré en exclusivité au Sun: « Il y a un vrai conflit entre Joe et Melissa. Vous verrez un vrai conflit entre ces deux qui a surpris beaucoup de gens, en particulier les membres de la distribution.

C’est devenu vraiment réel concernant certains problèmes conjugaux.

L’initié a déclaré que leurs problèmes de mariage n’avaient «rien à voir avec la tricherie ou quoi que ce soit d’inapproprié», malgré la bande-annonce suggérant le contraire.

La source a poursuivi: «Ce sont des affaires de mari et femme. Quelque chose est arrivé et ça a continué à se construire. C’est arrivé au point où les gens se disaient: «Il y a des caméras ici…» Il faisait chaud. »

Ont-ils des enfants?

Les Gorgas ont trois enfants ensemble, leur fille aînée Antonia et leurs deux fils Gino et Joey.

La famille réside à Montville, New Jersey.

Leur fille Antonia a été présentée dans des épisodes du RHONJ depuis le jeune âge de six ans, après que sa mère a rejoint le casting pour la première fois en 2011.