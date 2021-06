Qui est Joanna Dennehy et où est-elle maintenant ? – Le soleil

JOANNA Dennehy est une tueuse en série qui purge une peine de prison à vie après avoir assassiné trois hommes à Peterborough.

Dennehy s’est enfuie de chez elle à l’âge de 16 ans et lors de sa condamnation, un juge a déclaré qu’il pensait qu’elle ne devrait jamais être libérée.

Joanna Dennehy, de Peterborough, a spécifiquement ciblé des hommes lors de sa tuerie Crédit : PA : Association de la presse

Qui est Joanna Dennehy ?

Joanna Dennehy a quitté la maison à l’âge de 16 ans et n’est jamais revenue.

Elle a plaidé coupable aux meurtres du fossé de Peterborough, comme on les appelait, qui étaient une série de trois meurtres qui ont eu lieu en mars 2013.

Elle a poignardé deux autres hommes qui se sont battus pour leur vie.

Les psychiatres lui ont par la suite diagnostiqué des « troubles d’instabilité psychopathique, antisociale et émotionnelle ».

Dennehy, de Peterborough, a spécifiquement ciblé les hommes lors de sa tuerie et a déclaré qu’elle ne voulait pas tuer une femme, surtout pas une femme avec des enfants.

Il a été rapporté qu’elle avait voulu tuer neuf hommes au total, pour être comme les tueurs notoires Bonnie et Clyde.

Elle s’est « entichée » de l’ancienne professeure d’université Alexandra Crouzières qu’elle a rencontrée dans le gymnase de la prison.

En 2018, le couple a été retrouvé avec de graves blessures au cou et aux poignets, ayant prétendument formé ensemble une meute de suicide.

Après avoir été séparés à leur retour, Dennehy a lancé une deuxième tentative de suicide – qui a de nouveau échoué.

L’expert en sciences équines Crouzières a depuis été libéré, mais le couple a déclenché une autre alerte de sécurité lorsqu’elle a tenté de faire passer une bague au triple meurtrier pendant le temps de visite.

En juillet 2018, il a été rapporté qu’elle écrivait une fiction érotique sanglante sur une femme qui a des relations sexuelles avec des hommes avant de les assassiner.

Après avoir plaidé coupable, Joanna Dennehy a été condamnée à la réclusion à perpétuité à l’Old Bailey en février 2014 Crédit : PA : Association de la presse

Qui étaient ses victimes ?

Les victimes de Dennehy ont toutes été tuées sur une période de dix jours en mars 2013 et retrouvées dans des fossés dans le Cambridgeshire.

Lukasz Slaboszewski

La première victime de Dennehy était le ressortissant polonais Lukasz Slaboszewski, 31 ans, qui était son colocataire.

Le 19 mars, elle l’aurait convaincu de se rencontrer, laissant entendre qu’ils auraient des relations sexuelles.

Au lieu de cela, elle l’a poignardé au cœur et a jeté son corps.

Lukasz Slaboszewski, 31 ans, ressortissant polonais, a été assassiné par Joanna Dennehy

Jean Chapman

La semaine suivante, le vétéran des Malouines, âgé de 56 ans, John Chapman, a été poignardé à mort par Dennehy.

Il était également soupçonné d’avoir été un colocataire.

John Chapman, 56 ans, a été victime du tueur en série Joanna Denney

Kevin Lee

La dernière victime était Kevin Lee – un promoteur immobilier, propriétaire et son amant.

Il a été tué le 29 mars 2013.

Son corps a été retrouvé le lendemain près de Newborough.

Dennehy l’avait habillé d’une robe noire à paillettes avant de jeter son corps.

Kevin Lee, 48 ans, est décédé des suites de coups de couteau à la poitrine

Complice connu

Dennehy a recruté un complice, Gary Stretch, sur qui elle aurait « jeté un sort » – il a ensuite été emprisonné à perpétuité après avoir été reconnu coupable de tentative de meurtre.

Le couple s’est rendu à Hereford où Dennehy a poignardé deux autres hommes, John Rogers et Robin Bereza, mais les deux ont survécu.

En octobre 2017, The Sun on Sunday a rapporté que Dennehy se vantait auprès de ses codétenus d’avoir tué quatre personnes au lieu de trois.

Qu’a dit sa mère à propos de ses crimes ?

La mère de Dennehy a parlé de sa fille dans un documentaire diffusé sur la chaîne Crime + Investigation en janvier 2017.

Kathleen a déclaré que sa fille aimait le netball et le hockey et qu’elle était une enfant sensible en grandissant.

Elle a déclaré: «Elle était très sensible. Si elle se tenait sur un ver ou quelque chose, elle serait vraiment bouleversée s’il mourait – elle les emmenait au lit avec elle. C’était donc une fille aimante.

«Elle était polie avec tout le monde. Les professeurs disaient toujours qu’elle était une gentille fille.

Mais Dennehy a commencé à changer au milieu de son adolescence, sautant l’école, buvant, prenant de la drogue et sortant avec un homme nommé John Treanor qui avait cinq ans son aîné.

La mère de Dennehy l’a décrite comme « sensible »

Où est Joanna Dennehy maintenant ?

Joanna Dennehy est dans une unité d’isolement au HMP Bronzefield de catégorie A à Surrey.

Elle est actuellement l’une des deux seules détenues purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité au Royaume-Uni.

Les patrons avaient envisagé de la transférer dans une unité psychiatrique, a rapporté The Sunday People.