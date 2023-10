Qui est Jim Jordan? Le candidat d’extrême droite à la présidence de la Chambre est en proie au scandale

Jim Jordan, le député de l’Ohio qui cherche à devenir président de la Chambre des représentants, est une célébrité éminente de l’extrême droite de la politique américaine – et un aimant à controverse qu’un ancien président de son propre parti a qualifié un jour de « terroriste politique ».

Jordan, 59 ans, a été élu au Congrès en 2006 dans un district rural conservateur de l’Ohio. Champion de lutte au lycée et à l’université, il a fait sa marque à la Chambre en tant que fondateur du caucus d’extrême droite Freedom, aidant à évincer deux orateurs, John Boehner et Paul Ryan, qui n’étaient pas jugés suffisamment extrémistes.

Mais Jordan n’est pas lui-même à l’abri de controverses. Il est depuis longtemps harcelé par des questions sur un scandale d’abus sexuels à l’Ohio State University, où il était entraîneur de lutte avant d’entrer en politique, tandis que toute l’étendue de son implication dans la tentative de Donald Trump d’annuler les élections de 2020, qui a conduit à l’élection meurtrière de 2020. contre le Congrès, reste inconnu.

Lors du dernier Congrès, lorsque les démocrates tenaient le marteau, la Jordanie a refusé de coopérer avec le comité de la Chambre du 6 janvier, malgré une assignation à comparaître.

Mais son implication dans les machinations de Trump a été largement rapportée. Il est connu, par exemple, pour avoir parlé avec le président de l’époque le matin de l’émeute.

Dans leur livre I Alone Can Fix It: Donald J Trump’s Catastrophic Final Year, les journalistes du Washington Post Philip Rucker et Carol Leonnig ont rapporté une conversation surprenante datant du lendemain de l’émeute, le 7 janvier 2021.

Selon Rucker et Leonnig, Liz Cheney, alors députée républicaine du Wyoming et future vice-présidente du comité du 6 janvier, s’est entretenue avec le général Mark Milley, alors président des chefs d’état-major interarmées.

« Ce putain de gars Jim Jordan », a déclaré Cheney. « Ce fils de pute. Pendant que ces maniaques traversaient la salle, je me tenais dans l’allée et il a dit : « Nous devons éloigner les dames de l’allée. Laissez-moi vous aider.’

« Je lui ai repoussé la main et je lui ai dit : ‘Éloigne-toi de moi. Putain, tu as fait ça.

La Jordanie était un éminent partisan du mensonge de Trump sur la fraude électorale. Les efforts déployés au nom de Trump ont consisté notamment à prendre la parole lors d’un rassemblement « Stop au vol » en Pennsylvanie, deux jours après le jour de l’élection ; assister aux réunions de la Maison Blanche au cours desquelles la stratégie a été discutée ; apparaître sur Fox News pour promouvoir de tels efforts ; et, le matin même du 6 janvier, s’exprimant à la Chambre, pour s’opposer aux résultats de l’Arizona.

Cinq jours après l’attaque du Capitole, Trump a remis à la Jordanie la médaille présidentielle de la liberté.

Jordan a déclaré qu’il utilisait son expérience en lutte dans son approche de la politique, en particulier en tant que questionneur agressif lors des audiences du comité.

« Je vois ça comme un match de catch », Jordan a déclaré au New York Times en avril. «Je vais essayer de me préparer le plus possible. Vous ne pouvez pas simplement le piloter.

Mais le scandale des abus sexuels dans l’État de l’Ohio continue également.

De 1987 à 1995, Jordan a été entraîneur adjoint de lutte à l’OSU. D’anciens athlètes ont dit il a fermé les yeux sur les abus perpétrés par Richard Strauss, un médecin, qui, selon un rapport officiel, était largement considéré comme un «secret de polichinelle».

Jordan nie toute dissimulation. Il a également refusé de coopérer avec le responsable enquête.

Dunyasha Yetts, un ancien lutteur de l’OSU, a déclaré : « Si Jordan dit qu’il n’était pas au courant, alors il ment. »

Un autre, Mike Schyck, a récemment a déclaré à NBC News: « Voulez-vous vraiment un gars dans ce poste qui a choisi de ne pas défendre ses gars ? Est-ce le genre de trait de caractère que vous recherchez pour un président de la Chambre ?

Pour Jordan, devenir président pourrait également susciter des mentions inconfortables de Dennis Hastert, originaire de l’Illinois et président républicain le plus ancien, occupant ce poste de 1999 à 2007.

Après avoir quitté la politique, Hastert s’est retrouvé mêlé à un scandale, admettant finalement avoir abusé sexuellement d’adolescents alors qu’il était lui-même entraîneur de lutte, puis payant ses accusateurs pour qu’ils restent silencieux. Il était condamné à 15 mois de prison.

Malgré tout, pour Jordan, saisir le marteau de l’orateur – et devenant ainsi le deuxième successeur de la présidence – viendrait couronner une carrière au Congrès qui a débuté en 2006 et qui a notamment consisté à diriger le puissant comité judiciaire et à être le premier président du House Freedom Caucus, un parti d’extrême droite.

C’est Boehner, un ancien orateur également originaire de l’Ohio, qui a qualifié la Jordanie de « terroriste politique », uniquement intéressé par des actions destructrices plutôt que par des avancées législatives.

En 2021, Boehner a dit à CBS: « Je n’ai tout simplement jamais vu un gars qui passait plus de temps à démonter des choses – sans jamais rien construire, sans jamais rien assembler. »

Ce mois-ci, alors que Jordan envisageait de devenir lui-même président, Cheney a déclaré que son succès nuirait gravement au parti.

« Si les républicains décident que Jim Jordan devrait être le président de la Chambre », a-t-elle déclaré, « il n’y aura plus aucun moyen possible d’affirmer qu’on peut compter sur un groupe d’élus républicains pour défendre la constitution ».