Qui est Jessel Taank ? 5 choses à propos de la nouvelle star de ‘RHONY’ – Hollywood Life

Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Le Les vraies femmes au foyer de New York La saison 14 verra un nouveau casting de femmes prendre l’écran après que chaque femme au foyer de la saison 13 ait été abandonnée après une saison qui était – osons-nous le dire – trop dramatique. L’attente est presque terminée, et le 16 juillet 2023, RHONY les fans pourront voir les six nouvelles femmes au foyer – Saï De Silva, Oubah Hassan, Erin Dana Lichy, Jenna Lyons, Brynn Whitfieldet Jessel Taank — tous ensemble pour la première fois. Contrairement à certains de ses camarades de casting, Jessel n’est pas née et n’a pas grandi à New York. Elle a en fait grandi à Londres dans une maison indienne stricte, selon son profil Bravo. Apprenez-en plus sur son parcours unique ci-dessous!

Jessel est publiciste et propriétaire d’entreprise

Après avoir obtenu des diplômes en anglais et en journalisme au King’s College de Londres, Jessel a déménagé à New York et s’est forgé une carrière réussie en tant que consultante en marque et publiciste de mode, selon son site Web. Elle a mis ses compétences au service de grands noms, tels que Michael Kors, Victoria Beckham, Stella McCartney, Céline et Westfield. Elle s’est décrite comme quelqu’un qui pense « en dehors des sentiers battus » et essaie de donner « une tournure créative à des approches autrement traditionnelles des relations publiques tout en remettant en question le statu quo », selon son site.

Jessel a fondé une société de relations publiques, appelée The Know, en 2022. Elle n’a pas beaucoup d’informations sur son entreprise en ligne, mais le déménagement est intervenu après qu’elle a cofondé The Right Now en 2020, selon sa page LinkedIn.

Jessel était motivée à poursuivre ses rêves par ses oncles

Jessel voulait réaliser le rêve américain, c’est pourquoi elle a déménagé dans la Big Apple pour réaliser ses rêves. Elle était principalement motivée par ses oncles, qui ont abandonné leur éducation indienne stricte pour poursuivre leurs propres rêves. « Motivée par le dynamisme et l’ambition de ses oncles, Max et Nitin Vadukulqui ont fui la perspective de leurs mariages arrangés pour poursuivre une carrière réussie en tant que photographes à Manhattan, à la fois pionniers dans les domaines raréfiés et exclusifs de la mode et de la photographie éditoriale en tant que photographe d’origine indienne, elle a finalement suivi leurs traces pour commencer sa carrière dans la capitale mondiale de la mode », lit-on sur le site Web de Jessel.

Jessel est une femme mariée

Jessel a épousé un homme d’affaires prospère, Pavit Randhawa, au Mexique en 2014. Il est le président de Phone Daddy, une société de télécommunications basée à Dallas. Dans les premiers épisodes de la saison 14, elle révélera qu’elle et son mari ont été présentés par un ami dans un bar de New York. La romance n’a pas commencé immédiatement, et en tant que colocataires, ils sont restés des amis proches pendant des années avant de commencer à sortir ensemble.

Jessel est un Scorpion

Jessel est née le 23 octobre 1979, donc au moment de la première de l’émission, elle avait 43 ans.

Jessel a de nombreux intérêts

Les passe-temps de Jessel sont la lecture, la photographie, l’apprentissage, les voyages et la navigation sur Internet, pour n’en nommer que quelques-uns.

