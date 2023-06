Qui est Jesse Watters ? Le remplaçant de Tucker Carlson sur Fox News, a expliqué.

La programmation aux heures de grande écoute sans Tucker Carlson de Fox News a été révélée, tout comme le remplaçant de Carlson: Jesse Watters. Si vous êtes un observateur de Fox News, Watters est un visage familier pour vous. Son appel au-delà des loyalistes de Fox News est une question ouverte. Et nous aurons bientôt une réponse.

Watters, 44 ans, a grandi à Philadelphie, auprès de «hippies vieillissants» qui sont en désaccord avec véhémence avec ses opinions politiques. (Les textes déçus de sa mère à son fils ont été présentés dans ses émissions.) Comme Carlson, Watters est diplômé de l’Université Trinity avec un diplôme en histoire. Contrairement à Carlson, il a rejoint Fox News peu de temps après avoir obtenu son diplôme, passant d’assistant de production à, maintenant, l’animateur de l’émission phare de la chaîne. En cours de route, il a été impliqué dans quelques controverses, d’un segment raciste d’homme de la rue à un récent aveu sur Les cinq une table ronde de l’après-midi montre qu’il a dégonflé les pneus d’une productrice associée beaucoup plus jeune qui l’intéressait pour qu’elle doive la ramener chez elle. Ce producteur est maintenant la femme de Watters, alors il a dit que cela avait eu une fin heureuse – bien que peut-être pas tant pour l’ex-femme de Watters, qui était toujours mariée avec lui au moment où tout cela est censé s’être produit. Watters a affirmé plus tard que l’histoire des pneus était une blague.

Watters a le même air de mec blanc que ses prédécesseurs, Carlson et Bill O’Reilly. Au fil des ans, Fox a préparé Watters d’être le correspondant et protégé d’O’Reilly à animer sa propre émission de fin de semaine, à devenir l’hôte principal de l’émission à succès de Fox Les cinq ainsi que sa propre émission de 19 heures en semaine, Jesse Watters aux heures de grande écoute.

Mais ce qui distingue Watters, c’est que O’Reilly et Carlson sont tous deux venus à Fox après des années d’expérience sérieuse dans le journalisme et à l’antenne dans d’autres médias. Ils avaient des personnalités distinctes et la propriété de leurs émissions respectives. Watters, cependant, a été chez Fox News pendant toute sa carrière et a toujours du mal à se présenter comme une personnalité sérieuse et informée; il se décrivait comme un « humoriste politique.” O’Reilly et Carlson n’ont jamais eu ce problème. Même journaliste très licencié Keith Olbermann a dit le choix de Watters a été une surprise pour lui car « même dans ce monde, il est considéré comme un poids léger ».

Watters a également un gros travail devant lui : récupérer les cotes d’écoute que Fox a perdues à la suite du départ soudain de Carlson et de la perte de son émission phare. Les notes de Fox dans l’ancien créneau horaire de Carlson se sont effondrées alors que les fidèles téléspectateurs de Calson se sont éteints ou sont passés à des réseaux rivaux conservateurs, comme Newsmax. Et, malgré les lettres juridiques de Fox exigeant qu’il ne le fasse pas, Carlson n’a pas perdu de temps pour essayer de recréer son émission Fox sur Twitter, où il monologue hors de ce qui semble être une grange. Maintenant, avec un hôte permanent de 20 heures en place sur Fox News, nous assistons peut-être à une véritable bataille entre les anciens médias et les nouveaux.

« Fox News Channel est la destination américaine pour les informations et les analyses depuis plus de 21 ans et nous sommes ravis de lancer une nouvelle gamme », a déclaré Suzanne Scott, PDG de Fox News Media, dans un communiqué.

Le reste de cette programmation : Sean Hannity Hannity restera à 21h, chez Laura Inagraham L’angle d’Ingraham passera de 22 h à 19 h, prenant l’ancien créneau de Watters, et l’autre golden boy de Fox News, Greg Gutfeld, déplacera son émission d’humour de fin de soirée Gutfeld ! jusqu’à 22h moins tard. Gutfeld !, aidé par le personnage de lutin rebelle de son hôte, a bien fait pour le réseau. Nous verrons si la foule de 22 heures a le même appétit pour la marque d’humour narquois, lib-propriétaire et anti-réveil de Gutfeld que le public de 23 heures.

Watters sera également en compétition pour attirer l’attention avec la personne qu’il a remplacée, qui sert de rappel constant de ce que Fox News a perdu. Tucker Carlson refuse de rester silencieux, malgré les demandes de Fox qu’il le fasse, y compris une lettre de cesser et de s’abstenir. Carlson est toujours sous contrat avec Fox News, qui a tout intérêt à le garder silencieux jusqu’à l’expiration de ce contrat. Carlson s’en fiche ou pense qu’un argument selon lequel les publications sur Twitter ne sont pas une rupture de contrat tiendra le coup.

Quoi qu’il en soit, il publie à travers elle. Jusqu’à présent, il a mis en place six épisodes de « Tucker sur Twitter », le dont le dernier a promu la candidature de Robert F. Kennedy Jr. et – comme c’est devenu un thème récurrent dans les émissions Twitter de Carlson – a excorié les médias grand public dans lesquels il n’était que récemment un acteur majeur.

Il y a beaucoup d’équitation sur les deux spectacles masculins. Le succès de Carlson lui permettra de profiter d’une présence similaire dans les médias et la société qu’il avait lorsqu’il était chez Fox News, et cela donnera une certaine légitimité aux projets d’Elon Musk de faire de Twitter une plate-forme davantage axée sur les créateurs et la vidéo. L’échec de Carlson fera le contraire. Si Watters faiblit, la chute temporaire des notes post-Carlson de Fox News pourrait devenir la nouvelle norme pour un réseau qui cherche désespérément à conserver ses téléspectateurs et à faire presque tout pour les apaiser, comme l’ont montré les textes du procès Dominion.

Il faudra un certain temps avant que nous puissions déclarer un gagnant, s’il y en a un. Il a fallu des mois à Carlson pour retrouver les cotes d’écoute perdues lors du départ d’O’Reilly; il serait injuste de ne pas accorder à Watters le même temps. Et tandis que l’émission Twitter de Carlson semble obtenir des chiffres de visionnage massifs, avec des dizaines de millions de « vues » selon les mesures de Twitter, ces mesures sont trompeuses. Une « vue » signifie qu’une personne a regardé une vidéo pendant au moins deux secondes. Étant donné que de nombreuses personnes ont des vidéos en lecture automatique, vous pouvez « voir » une vidéo lorsque vous faites défiler votre chronologie. Et cela suppose que le nombre de vues est véridique en premier lieu ; à ce stade, Musk n’a pas la meilleure réputation d’honnêteté en matière de Twitter.

Les notes de Fox News, en revanche, proviennent d’un tiers indépendant, Nielsen, qui mesure le nombre de personnes qui ont regardé une émission pendant sa diffusion (avec des catégories supplémentaires pour mesurer l’audience dans les jours suivants). Comme dans, ils l’ont réellement regardé, pas seulement en voyant deux secondes alors qu’ils passaient devant. Vous ne pouvez donc pas comparer les dizaines de millions de vues de Carlson aux notes de Fox News. Cela n’empêchera pas les pom-pom girls de Musk de le faire de toute façon.

Ce qui ne veut pas dire que Fox News n’a pas un gros problème d’audience. Il était en baisse de 37% aux heures de grande écoute en mai, le premier mois complet sans Tucker, par rapport à l’année précédente. Plus inquiétant, sa population de 25 à 54 ans a chuté de 62 %. MSNBC a vu une augmentation globale de 14% et dans la démo 25-54; CNN a chuté de 25% dans l’ensemble et dans la démo 25-54, mais il a ses propres problèmes.

La nouvelle programmation de Fox News et l’action Carlson/Twitter contre Watters/Fox News débuteront le 17 juillet.