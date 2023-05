Qui est Jess Harding, candidate à Love Island 2023?

LOVE Island devrait revenir pour la deuxième saison de 2023.

Une célibataire en quête d’amour, Jess Harding, entrera dans la villa Love Island en juin 2023.

L’esthéticienne Jess Harding sera candidate à l’édition estivale de Love Island 2023[/caption]

Qui est Jess Harding ?

Jess Harding est une femme d’affaires qui dirige Candy Aesthetics dans l’ouest de Londres.

Le propriétaire de la clinique de beauté est sur le point d’étourdir et d’émerveiller dans la villa Love Island cet été.

Dans une exclusivité, un initié a déclaré au Sun: « Jess est l’une des insulaires les plus glamour de tous les temps et sera certainement un grand succès auprès des garçons et des téléspectateurs.

« Elle est une vraie tête qui tourne et a la personnalité qui va avec. »

Est-ce que Jess Harding est sur Instagram et TikTok ?

L’esthéticienne a des profils sur Instagram et TikTok.

Sa présence sur les réseaux sociaux est particulièrement forte sur Instagram, où elle compte déjà plus de 25 000 abonnés.

Jess publie beaucoup de contenu montrant ses voyages à l’étranger et profitant de la vie avec des amis.

Qui fait partie du casting de Love Island 2023 ?

Les patrons de Love Island ont gardé le casting pour l’édition été 2023 assez secret.

Jusqu’à présent, ils n’ont confirmé que quelques candidats, sûrement pour créer une suspension pour les fans avant le début du spectacle.

Bien que la programmation complète reste à confirmer, lisez la suite pour découvrir les candidats qui ont été révélés.

Rejoindre Jess dans la villa estivale de Love Island 2023 est le milieu de terrain du Dartford FC Tyrique Hyde.

Tyrique est né le 8 avril 1999 et est le fils de l’ancienne star de Premier League Micah Hyde.

Dans sa quête de l’amour, Tyrique va troquer le terrain de foot contre la villa Love Island.

Ensuite, nous avons l’idole français, présenté comme le prochain Davide cette saison.

Le mannequin Mehdi Edno rejoindra les autres concurrents au soleil cette saison.

Un initié a déclaré: « Mehdi est la définition de grand, sombre et beau et sera beaucoup du type des filles sur papier.

« Son regard fumant et son accent français vont faire de lui l’un des garçons les plus demandés de la villa. »

Enfin, la villa accueillera cette saison Molly Marsh, née dans le Yorkshire, qui a été repérée par les patrons de Love Island.

L’influenceuse des médias sociaux a visité la villa d’hiver de Love Island en janvier et les aurait tellement impressionnés qu’ils l’ont encouragée à postuler.

Une source a révélé au Sun : « Molly a été repérée après avoir visité la villa en Afrique du Sud plus tôt cette année.

« Elle était sur la tournée en tant qu’invitée lorsqu’elle a attiré l’attention des producteurs.

«Molly a clairement indiqué qu’elle aimerait faire partie de Love Island et on lui a dit de passer une audition.

« Elle est une star montante et vient d’une famille du showbiz – sa mère Janet a même eu de petits rôles dans Coronation Street et Still Open All Hours. »

Quand commence Love Island ?

Chaque saison de Love Island dure huit semaines au total.

En 2023, il y aura deux séries de Love Island, la tranche d’hiver et la tranche d’été.

Winter Love Island s’est terminée le 13 mars 2023 et a vu Sanam Harrinanan et Kai Fagan couronnés vainqueurs.

Summer Love Island 2023 devrait commencer le 5 juin 2023.