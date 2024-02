Qui est Jeremy Springer, le prochain coordonnateur des équipes spéciales des Patriots ?

Les New England Patriots ont comblé une autre lacune parmi leur équipe d’entraîneurs. Jeremy Springer, ancien entraîneur adjoint du Rams de Los Angelessera leur prochain coordonnateur des équipes spéciales.







Springer était l’un des trois entraîneurs qui auraient été considérés pour le poste et est désormais devenu la deuxième recrue de Jerod Mayo depuis qu’il a pris ses fonctions d’entraîneur-chef plus tôt ce mois-ci. Il est également le premier entraîneur externe à rejoindre le staff de la Nouvelle-Angleterre cette intersaison.

Cela dit, examinons de plus près Springer et son parcours pour découvrir qui il est en tant qu’entraîneur et pourquoi il sera le prochain entraîneur des équipes spéciales des Patriots.

Qui est Jérémie Springer ?

La Position la plus récente: Entraîneur adjoint des équipes spéciales des Rams de Los Angeles

Âge: 34

Fond de jeu : Athlète multisports au lycée, Springer a commencé sa carrière de footballeur en tant que receveur large avant de finalement passer au poste de quart-arrière. Sélectionné dans tous les États en tant que senior au lycée de Los Fresnos (TX) – lorsqu’il a réussi 42 touchés et a couru pour 15 de plus – il a rejoint l’Université du Texas à El Paso en 2007.

Malgré sa réussite au lycée, Springer n’a pas réussi à avoir un impact similaire à l’UTEP. Il a commencé sa carrière en tant que chemise rouge avant de jouer un rôle de remplaçant et de finalement changer de poste : il est passé au poste de secondeur hors-ballon en 2009 et a terminé sa carrière avec 161 plaqués ainsi qu’une interception. L’ancien capitaine de l’équipe a commencé à envisager de devenir entraîneur en tant que senior avec les Miners.

Expérience d’entraîneur : Springer a débuté en tant qu’assistant aux opérations de football à l’UTEP alors qu’il était encore un joueur actif, puis a évolué vers un rôle d’assistant diplômé pour les saisons 2013 et 2014. Travaillant principalement avec la ligne défensive et dans le jeu au pied, il a jeté les bases de son déménagement au Texas A&M : en 2015, les Aggies l’ont embauché comme entraîneur de contrôle qualité des équipes spéciales sous la direction de l’entraîneur-chef Kevin Sumlin et du coordinateur ST Jeff Banks.

Springer a passé trois saisons à College Station avant d’accepter un poste de coordinateur des équipes spéciales en Arizona – à la suite de Sumlin, qui a été licencié par Texas A&M après la saison régulière 2017. Ses unités d’équipes spéciales avec les Wildcats ont été classées 58e, 111e et 70e meilleures au pays par Focus sur le football professionnel (contre respectivement 106e et 122e dans les années précédant son arrivée et après son départ).

Après que Sumlin ait été renvoyé en Arizona, Springer est également parti. Au lieu de rejoindre l’équipe de l’ancien entraîneur adjoint des Patriots, Jedd Fisch, il a mis ses talents au service de Marshall, où il a passé une saison en tant que coordonnateur des équipes spéciales. Le Thundering Herd s’est classé n ° 75 dans les équipes spéciales, bien qu’il ait marqué deux touchés au retour du coup d’envoi et qu’il soit du côté positif par rapport à l’adversaire en moyenne au coup d’envoi et au retour de botté de dégagement.

Après un an sous la direction de l’entraîneur-chef Charles Huff, Springer devait rejoindre Ole Miss en 2022, mais a plutôt décidé d’entrer dans la NFL : les Rams sous la direction de l’entraîneur-chef Sean McVay l’ont embauché comme entraîneur adjoint des équipes spéciales.

Springer a travaillé sous la direction des coordinateurs Joe DeCamillis et Chase Blackburn en 2022 et 2023, essayant de remettre sur les rails l’une des pires unités d’équipes spéciales du football. Cependant, les efforts ont été couronnés de succès : LA s’est retrouvée en bas du classement les deux saisons, en difficulté pratiquement partout. Les unités de retour et de couverture n’étaient pas à la hauteur, pas plus que l’opération de coup de pied.

Néanmoins, il aura désormais sa première opportunité de servir comme coordonnateur des équipes spéciales au niveau professionnel.

Pourquoi sera-t-il le prochain coordonnateur des équipes spéciales des Patriots ?

Nous avons demandé à Kenneth Stein de la communauté Rams de SB Nation, Horaires des spectacles sur gazon, ses réflexions sur Springer, mais il a noté que l’impact qu’il a pu ou non avoir sur les équipes spéciales de Los Angeles au cours des deux dernières années est pratiquement impossible à évaluer de l’extérieur. Springer a beaucoup travaillé dans les coulisses tout au long de son mandat au sein du club.

“Il n’y a pas vraiment eu de reportages concernant Springer et les Rams avaient les pires équipes spéciales de la NFL, ce qui n’a rien d’inhabituel”, a-t-il déclaré à Pats Pulpit. “Il est incroyablement ironique que Sean McVay ait un entraîneur d’équipes spéciales désiré par une équipe et qu’il ne veuille pas le garder.”

En effet, le bilan de Springer dans la NFL ne semble pas trop impressionnant. Comme indiqué ci-dessus, les Rams ont été parmi les pires de la ligue lors de la troisième phase du match au cours des années consécutives avec lui dans le cadre de l’opération.

Bien entendu, plusieurs facteurs contribuent à cela ; Les performances de la NFL, sur et en dehors du terrain, ne peuvent jamais être évaluées en vase clos. Jerod Mayo et les Patriots le savent également, c’est pourquoi ils ont manifesté leur intérêt pour Springer en premier lieu.

Au cours du processus d’entretien qui a suivi, il semble qu’il ait présenté un plan qui a convaincu l’équipe de le considérer pour le poste – au moins comme deuxième choix : les Patriots auraient proposé le poste à son compatriote Marquice Williams, mais il a finalement choisi de rester avec le Faucons d’Atlanta. Ceci, à son tour, semble avoir ouvert la porte à Springer.

Alors, Springer n’est-il qu’un prix de consolation ? Si les Patriots voulaient vraiment embaucher Williams et ne pas intégrer Springer à ses côtés dans une certaine mesure, la réponse à cette question doit être « oui ».

Cependant, ni cela ni les problèmes des Rams au cours des deux dernières années ne disent nécessairement quelque chose sur ses qualités d’entraîneur. Il a dû faire quelque chose de bien dans son processus d’embauche en Nouvelle-Angleterre pour obtenir le poste, même s’il sera difficile de juger le 31 janvier ce que cela aurait pu être ou si cela se traduira par un succès sur le terrain pour une unité qui a eu son propre part de hauts et de bas sous la direction de l’ancien coordinateur Cam Achord.

Pour revenir à la question ci-dessus, il semble donc que son recrutement par les Patriots puisse s’expliquer en termes simples, comme la plupart des autres mouvements de ce type : il était disponible et disposé à rejoindre l’équipe, et a exposé une vision pour son unité qui a convaincu les décideurs. en Nouvelle-Angleterre pour lui donner une chance.

En savoir plus