Qui est Jeremy Paxman et quand a-t-il été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson ?

JEREMY Paxman est un diffuseur bien connu, grâce à sa longue carrière à la télévision.

Cependant, en octobre 2022, il s’est ouvert dans un documentaire d’ITV sur la vie avec la maladie de Parkinson.

Getty

Qui est Jeremy Paxman ?

Jeremy Paxman est né à Leeds le 11 mai 1950.

Il a rejoint la BBC en 1972, d’abord à BBC Radio Brighton, bien qu’il ait déménagé à Londres en 1977.

Dans les années à venir, il a travaillé sur Tonight et Panorama avant de devenir lecteur de nouvelles pour BBC Six O’Clock News et plus tard présentateur sur Breakfast Time.

Jeremy a trois enfants avec l’ancienne partenaire Elizabeth Ann Clough – le couple s’est séparé à l’amiable en 2016 après 35 ans ensemble.

Dans quelles émissions de télévision Jeremy Paxman a-t-il joué?

En 1989, Jeremy est devenu un présentateur pour BBC Two’s Newsnight, au cours de laquelle il a interviewé un large éventail de personnalités politiques.

Il est devenu connu pour son style d’interview direct et abrasif, en particulier lorsqu’il interroge des politiciens.





En 2014, Jeremy a quitté Newsnight après 25 ans en tant que présentateur.

En 1994, il décroche le poste convoité de présentateur de University Challenge.

Le 16 août 2022, Jeremy a révélé qu’il quittait le rôle après 28 ans.

Il tournera son dernier épisode à l’automne 2022 et sa dernière série sera diffusée sur BBC Two.





Quand a-t-il été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson ?

En mai 2021, Jeremy a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de maladie de Parkinson.

Il a déclaré dans un communiqué à l’époque: «Je peux confirmer que j’ai récemment reçu un diagnostic de maladie de Parkinson.

Je reçois un excellent traitement et mes symptômes sont actuellement légers.

“Je prévois de continuer à diffuser et à écrire aussi longtemps qu’ils m’auront.”

Il a écrit dans une chronique qui devait être publiée dans le magazine Saga : « Je ne prétendrai pas qu’être diagnostiqué avec une maladie cérébrale incurable est amusant.

“Mais cela pourrait être pire. J’ai au moins la consolation d’être en agréable compagnie de gens comme Billy Connolly et Alan Alda.

“J’ai la chance d’avoir une famille, des amis et des collègues compréhensifs, et j’ai aussi la chance de voir le côté amusant de tomber de manière inattendue.”

Quelle est la valeur nette de Jeremy Paxman ?

Il semble que la carrière médiatique de Jeremy Paxman ait porté ses fruits.

Il aurait une valeur nette d’environ 3 millions de livres sterling.

Jeremy a accumulé sa richesse grâce à son travail sur des émissions de haut niveau pour la BBC.