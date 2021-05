BUZZY Cohen revient à Jeopardy! pour accueillir le prochain Tournoi des Champions.

Cohen est l’un des nombreux Péril! invité après le l’hôte légendaire Alex Trebek est décédé en 2020.

Alex Trebek a appelé Buzzy Cohen «M. Personnalité »[/caption]

Qui est Jeopardy! hôte Buzzy Cohen?

Austin David Cohen – mieux connu sous son surnom, Buzzy Cohen – était un dirigeant de l’industrie de la musique à l’époque de son Jeopardy! apparence. L’ancien champion du jeu télévisé était connu sous le nom de «Mr. Personnalité »par le regretté grand Alex Trebek.

Il est apparu dans neuf matchs en avril et mai 2016.

À la fin de sa course, il a remporté 164 603 $.

Buzzy Cohen est revenu à Jeopardy! pour le Tournoi des Champions 2017, où il a remporté le grand prix de 250000 $.

Buzzy Cohen pendant son Jeopardy! Cours[/caption]

Buzzy Cohen est-il le premier ancien concurrent à animer l’émission?

Buzzy Cohen n’est pas le premier ancien concurrent à accueillir Jeopardy!

Ce titre revient à Ken Jennings, le concurrent populaire qui a battu des records de jeu télévisé en remportant 74 fois avant d’être vaincu.

Ken Jennings a accueilli Jeopardy! pendant six semaines, et sa course s’est terminée en février 2021.

Buzzy Cohen accueillera le Tournoi des Champions, qui se déroulera du 17 au 28 mai 2021.

Buzzy Cohen accueillera le Tournoi des Champions[/caption]

Lorsque Buzzy Cohen accueillera le Tournoi des Champions, cela marquera sa retraite en tant que Jeopardy! concurrent.

« Buzzy a été l’endroit où se trouve chacun de ces champions, alors nous pensons que ce sera réconfortant pour les candidats de voir un visage familier derrière le lutrin, » Péril! A déclaré le producteur exécutif Mike Richards.

«Nous manquerons de le voir concourir, mais nous avons hâte de voir comment il utilise son esprit vif et sa personnalité comme invité.«

Buzzy Cohen est également un favori des fans de l’émission.

Qui sont les hôtes invités pour 2021?

Depuis Jeopardy! l’hôte Alex Trebek est décédé en novembre 2020, le jeu télévisé bien-aimé s’est poursuivi avec divers hôtes invités.

Bien que certaines personnes aient l’impression que personne ne sera jamais à la hauteur Trebek, le spectacle a réservé plusieurs hôtes invités pour 2021.

Certains hôtes cette année incluent Anderson Cooper, Savannah Guthrie, et Bill Whitaker.

Péril! les producteurs ont annoncé un hommage émouvant à Trebek lorsque Buzzy Cohen anime.





Le grand prix de 250 000 $ sera égalé par les producteurs sous forme de don.

Le don ira au centre Hope of the Valley Trebek pour les sans-abri, nommé en l’honneur de Trebek.

Buzzy Cohen devrait également rendre hommage à Brayden Smith, qui a obtenu une place dans les championnats, mais est décédé des suites de complications chirurgicales.