KEN Jennings est passé de concurrent de Jeopardy à animateur après avoir remporté 4 522 700 $ lors du jeu télévisé.

Jennings a remporté 74 Jeopardy consécutifs! jeux, la plus longue course de tous les temps, avant sa défaite et a été l’un des premiers hôtes invités après la mort d’Alex Trebek.

Ancien danger ! le concurrent Ken Jennings a ensuite animé l’émission à la suite de la mort d’Alek Trebek[/caption]

Qui est Jeopardy ! héberger Ken Jennings?

Ken Wayne Jennings III, est un Jeopardy ! champion et le joueur le mieux rémunéré de l’histoire de l’émission.

Il est né le 23 mai 1974 à Edmonds, Washington, une banlieue de Seattle.

Son père était un avocat employé à l’étranger et Jennings a passé 15 ans à grandir en Corée du Sud et à Singapour.

De retour aux États-Unis, Jennings a d’abord fréquenté l’Université de Washington, mais a ensuite été transféré à l’Université Brigham Young en 1996 où il a rencontré sa future épouse Mindy Boam.

À l’université, il a étudié l’anglais et l’informatique.

Jennings détient également le record de la moyenne la plus élevée de réponses correctes par match dans Jeopardy ! histoire.

Il a finalement été vaincu lors de sa 75e apparition et a totalisé près de 5 millions de dollars de gains.

Avant son rôle d’hôte invité, Jennings est revenu dans la franchise en 2020 et est apparu sur Jeopardy! Le plus grand de tous les temps aux côtés de Brad Rutter et James Holzhauer.

Avant ses jours de jeu télévisé, Jennings travaillait comme ingénieur logiciel.

Jennings est marié à Mindy et ils ont deux enfants, Dylan et Caitlin Jennings.

Ken Jennings est-il le nouvel animateur de Jeopardy ?

Péril! l’animateur Alex Trebeck est décédé le 8 novembre 2020 d’un cancer du pancréas.

Après une série d’invités, l’émission a annoncé que le producteur Mike Richards et l’actrice Mayim Bialik prendraient la relève en tant que co-animateurs.

Cependant, en août 2021, Richards a démissionné et Jennings a été annoncé comme son remplaçant, ayant précédemment animé les émissions en tant qu’invité.

Il a partagé les tâches d’hébergement avec Mayim.

En juillet 2022, il a été annoncé que Mayim et Jennings continueraient à partager l’animation de l’émission de quiz pour la saison 39.

Dans quelles autres émissions de télévision Ken Jennings est-il apparu ?

Le trivia wiz est apparu sur plusieurs jeux télévisés au fil des ans.

Parmi les émissions auxquelles il a participé, citons Are You Smarter Than A 5th Grader, Grand Slam, 500 Questions et Stump the Master.

Jennings est également apparu sur Who Wants to Be A Millionaire? , en tant qu’expert fréquent pour la bouée de sauvetage Ask the Expert , et a également enregistré un pilote pour la reprise proposée en 2009 par CBS de la pyramide à 25 000 $ de Sony .

Il est également apparu sur Millionaire en 2014 en tant que candidat lors de sa semaine sur le thème de l’édition Guinness World Records.

Jennings a remporté 100 000 $ après avoir décidé de ne pas répondre à sa question à 250 000 $ malgré avoir fait la bonne prédiction.

En 2023, il a affronté Mayim sur Celebrity Wheel of Fortune.

Jennings a remporté 72 800 $ pour l’initiative Equal Justice.