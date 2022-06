Qui est Jeffrey Clark ? – Voix

Pendant un bref instant au début de janvier 2021, il a semblé que le moment de Jeffrey Clark au soleil était arrivé. Il était sur le point de devenir un acteur majeur à Washington.

Tout ce qu’il avait à faire était de convaincre avec succès le président de l’époque, Donald Trump, de l’installer comme procureur général par intérim, puis d’exiger que les principaux États swing remportés par Joe Biden envoient une liste distincte d’électeurs pro-Trump au Congrès, annulant ainsi la victoire du Collège électoral de Biden.

Jusque-là, Clark était, aux yeux des vrais initiés de Washington, un schnook, un comparse nul.

Ce n’était pas qu’il n’était pas accompli. Clark avait un solide curriculum vitae en tant que diplômé de Harvard et de Georgetown Law, et a passé plus d’une décennie en tant qu’associé du cabinet d’avocats Kirkland & Ellis. Il avait même été confirmé par le Sénat. En 2018, Trump a nommé Clark au poste de procureur général adjoint pour la Division de l’environnement et des ressources naturelles du ministère de la Justice. Il a été confirmé lors d’un vote proche de la ligne du parti, avec une opposition due au fait que Clark, qui représentait BP dans son cabinet privé, était un sceptique de la science du climat. Clark était exactement le type de gars intelligent avec un plafond qui constitue la classe moyenne supérieure des décideurs politiques de Washington.

Mais les cabinets d’avocats de Washington et les loges de Nationals Park regorgent de républicains discrets qui représentent l’industrie des combustibles fossiles. Moins nombreux sont ceux qui ont activement cherché à renverser une élection démocratique et se sont battus pour être l’homme de main d’un président sortant déterminé à rester au pouvoir.

La dernière partie du curriculum vitae de Clark est la raison pour laquelle cet ancien bureaucrate en particulier aura un moment différent sous les projecteurs jeudi, lorsque ces activités seront au centre du comité restreint chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole.

Clark lui-même ne sera pas à la barre des témoins. Il a comparu devant le comité en février, seulement lorsqu’il faisait face à un éventuel renvoi pour outrage après avoir refusé de répondre aux questions lors d’une déposition antérieure. Lors de cette comparution en février, il a invoqué son droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination plus de 100 fois.

Une grande partie de ce que nous savons des actions de Clark provient d’une déposition de son ancien collègue Richard Donoghue, qui était également procureur général adjoint par intérim. Clark a d’abord approché son patron, le procureur général par intérim Jeffrey Rosen, fin décembre 2020. Clark a contacté Rosen le 28 décembre pour obtenir l’autorisation d’obtenir un briefing sur la possibilité pour la Chine de contrôler les machines à voter du Dominion via un thermostat intelligent et un projet de lettre pour le Département de Justice à envoyer aux principaux responsables géorgiens pour leur demander de bloquer la certification des résultats des élections de l’État. Cette lettre était un modèle qui, si elle était approuvée, pourrait également être envoyée à d’autres États clés remportés par Biden. Rosen l’a repoussé.

Cependant, Clark a ensuite contourné Rosen, directement à Trump. Le responsable du ministère de la Justice avait été mis en relation avec le président de l’époque par le représentant Scott Perry (R-PA), le chef du Freedom Caucus d’extrême droite et l’un des plus ardents partisans de Trump à Capitol Hill.

Lors d’une réunion dramatique du bureau ovale avec Trump, Clark et les meilleurs avocats du ministère de la Justice et du bureau de l’avocat de la Maison Blanche, Clark a exhorté le président à lui donner son moment au soleil.

« L’histoire m’appelle. C’est notre chance. Nous pouvons y arriver », a déclaré Clark, selon la déposition de Donoghue. On dit que tous les autres participants à la réunion ont repoussée contre la tentative de Clark de prendre le contrôle du DOJ. Donoghue, ainsi que Steve Engel, un autre haut responsable du DOJ nommé par Trump, ont déclaré qu’ils démissionneraient si Trump remplaçait Clark par Rosen.

Donoghue, de son propre chef, a continué à menacer le spectre de démissions massives si Trump allait jusqu’au bout de son complot. « Et nous ne sommes pas les seuls. Vous devez comprendre que toute la direction de votre département démissionnera. … Vous pourriez avoir des démissions massives parmi vos avocats américains. Et ensuite, cela ruissellera à partir de là; vous pourriez avoir des démissions dans tout le ministère. Et que se passera-t-il si, dans les 48 heures, nous avons des centaines de démissions de votre ministère de la Justice à cause de vos actions ? »

Cela a été repris par l’avocat de la Maison Blanche, Pat Cipollone, qui, selon Donoghue, a déclaré à un moment donné de la réunion : « Eh bien, je ne vais pas supporter cela, je ne serai pas ici non plus si cela se produit. ”

Donoghue a déclaré qu’il avait ensuite dénigré les capacités juridiques de Clark, disant à Trump: « Jeff Clark n’est même pas compétent pour occuper le poste de procureur général. » Après que Clark ait protesté et insisté sur le fait qu’il était prêt pour la tâche, Donoghue dit qu’il lui a essentiellement dit de rentrer chez lui et d’obtenir sa boîte de brillance.

« C’est vrai », a rétorqué Donoghue. « Vous êtes un avocat spécialiste de l’environnement. Que diriez-vous de retourner à votre bureau, et nous vous appellerons en cas de marée noire.

Finalement, Trump a cligné des yeux. Bien qu’il se soit plaint à Rosen et Donoghue du genre « Vous n’avez rien fait tous les deux » et « Tout le monde dit que je devrais vous virer », il n’a pas donné suite à son plan pour élever Clark. Il a annoncé à la fin de la rencontre qu’il allait laisser tomber. Le moment de Clark était passé.

Depuis qu’il a quitté le ministère de la Justice, Clark a rejoint un groupe de réflexion trumpiste, le Center for Renewing America. Cependant, bien qu’il ne soit pas susceptible d’exercer le pouvoir de sitôt, il sera au centre de l’attention lors des audiences de jeudi. Rosen, Donoghue et Engel témoigneront tous des efforts de Trump pour armer le DOJ afin d’annuler les élections de 2020.

Il y a encore des questions sur l’implication de Clark dans l’effort pour annuler l’élection, comme avec qui d’autre l’avocat environnemental travaillait ainsi que sur la nature de ses liens avec Perry, qui restent non résolues.

Comme l’a déclaré mercredi un assistant du comité restreint aux journalistes, « Jeffrey Clark est certainement une figure importante en ce qui concerne la campagne de pression contre le ministère de la Justice ».

Mais malgré tous ses efforts, il est peu probable que Clark soit une figure importante de l’histoire. Au lieu de cela, il semble qu’il sera un petit personnage qui a fait une tentative maladroite vers la pertinence et a échoué.