Qui est JD Vance ? | Le soleil

L’AUTEUR de Hillbilly Elegy, JD Vance, a annoncé sa candidature aux élections sénatoriales américaines de 2022 en juillet 2021.

Le natif de l’Ohio envisage de succéder au sénateur de l’État à la retraite, Rob Portman.

Qui est JD Vance ?

Né le 2 août 1984, JD – James David – Vance est diplômé du Middletown High School avant de s’enrôler dans le United States Marine Corps.

Après avoir servi pendant la guerre en Irak, Vance est retourné en Amérique et a obtenu son diplôme summa cum laude de l’Ohio State University.

Il a obtenu son baccalauréat en sciences politiques et en philosophie et a reçu un Juris Doctor de la Yale Law School.

Vance a ensuite déménagé à San Francisco et a commencé à travailler dans la technologie.

En 2016, il publie Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis.

Les critiques ont rencontré le best-seller du New York Times avec des acclamations et la consternation du public.

Il est retourné dans l’Ohio et a lancé Narya Capital à Cincinnati aux côtés de Peter Thiel, Eric Schmidt et Marc Andreessen.

En 2020, Netflix a sorti une version cinématographique de Hillbilly Elegy.

JD Vance est-il marié ?

JD Vance a épousé Usha Chilukuri, l’une de ses anciennes camarades de classe en droit, en 2014.

Usha travaille actuellement en tant qu’associée en litige pour Munger, Tolles, & Olson.

Pendant ses années à la faculté de droit, Usha a été rédactrice en chef du développement du Yale Law Journal et rédactrice en chef du Yale Journal of Law & Technology.

Elle est autorisée à pratiquer le droit en Californie, dans l’Ohio et dans le district de Columbia.

Le couple partage deux enfants.

JD Vance est originaire de l’Ohio Crédit : Associated Press

Quelle est la valeur nette de JD Vance ?

Bien que la valeur nette exacte de JD Vance ne soit pas facilement disponible, plusieurs points de vente estiment sa valeur nette à environ 7 millions de dollars.

En juillet 2021, Vance a annoncé sa candidature aux élections sénatoriales américaines de 2022 dans l’Ohio.

Les élections primaires sont prévues pour le 3 mai 2022, avec le jour réel des élections le 8 novembre.

L’ancien président Donald Trump a annoncé son soutien à Vance en avril 2022.