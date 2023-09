Qui est Jaswant Singh Gill? Homme dont l’acte audacieux a été inscrit au Livre mondial des records, la vie a inspiré la Mission Raniganj d’Akshay

Akshay Kumar jouera bientôt Sardar Jaswant Singh Gill dans Mission Raniganj, mais avant cela, apprenons-en davantage sur la bravoure et la bravoure de Capsule Gill.

On verra bientôt Akshay Kumar présenter la vie courageuse de Sardar Jaswant Singh Gill sur grand écran avec Mission Raniganj : The Great Bharat Rescue. Dirigé par Tinu Suresh Desai, Mission Raniganj est un thriller de survie basé sur l’effondrement des champs houillers de Raniganj en 1989 au Bengale occidental. Le film met en vedette Parineeti Chopra, Akshay Kumar, Ravi Kishan, Kumud Mishra, Pavan Malhotra et Rajesh Sharma, entre autres. Le film devrait sortir en salles le 6 octobre, mais apprenons-en davantage sur Jaswant Singh Gill.

Les origines de Jaswant Singh Gill

Originaire de Sathiala à Amritsar, Jaswant Singh Gill est né le 22 novembre 1937 et était un officier des mines de charbon qui a à lui seul sauvé la vie de 65 mineurs lors de l’effondrement d’une mine de charbon en 1989 à Raniganj, au Bengale occidental. Il s’agit du sauvetage le plus réussi dans une mine de charbon.

La bravoure de Jaswant Singh Gill a été récompensée par le Limca Book of Records et le World Book of Records.

Le courage et l’acte héroïque de feu Sardar Jaswant Singh Gill ont été reconnus au niveau mondial. Récemment, on a appris que Jaswant Singh Gill avait également reçu le Livre mondial des records et le Livre des records de Limca.

Ces deux honneurs ont été décernés à feu Jaswant, qui a dirigé avec succès la plus grande mission minière de charbon au monde, sauvant 65 mineurs de charbon en seulement 48 heures.

16 novembre dédié au courage de Jaswant Singh Gill

Outre ces récompenses, Eastern Coalfields a également rendu un immense hommage à la vie de feu Gill en désignant le 16 novembre comme Journée du sauvetage. Cela marque le jour où nous nous souvenons de ce héros méconnu dont l’histoire est aussi incroyable que lui.

Autres distinctions pour Gill

En plus de cela, Jaswant Singh Gill a reçu deux récompenses honorifiques pour sa réussite dans le sauvetage de 65 travailleurs du charbon. Le All India Human Rights Council lui a décerné le prix « Légende du Bengale » pour 2022. RN Talks LLP, une plateforme commerciale qui encourage les jeunes du pays, lui a décerné le prix Vivekanand Karamveera pour 2023. En 1991, Gill a également remporté La plus haute distinction de bravoure de l’Inde, Sarvottam Jeevan Raksha Padak, décernée par l’honorable président de l’Inde.

La disparition de Jaswant Singh Gill

Le 26 novembre 2019, Jaswant Singh Gill est décédé des suites d’un arrêt cardiaque. Jaswant Singh avait 80 ans et il a rendu son dernier soupir à Amritsar, au Pendjab. Jaswant laisse dans le deuil son épouse Nirdosh Kaur, 2 fils et 2 filles.