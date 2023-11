Qui est Jason Benetti? Rencontrez le nouveau diffuseur télé des Tigers de Détroit

Les Tigers de Détroit ont annoncé jeudi que le diffuseur de renommée nationale Jason Benetti remplacerait Matt Shepard en tant qu’annonceur télévisé play-by-play de l’équipe à partir de la saison 2023-24.

Benetti arrive à Détroit comme l’un des diffuseurs les plus célèbres du paysage médiatique sportif actuel, couvrant la MLB, le football universitaire et le basket-ball universitaire. Il a auparavant travaillé pour NBC Sports Chicago en tant que diffuseur de télévision des White Sox tout en assurant également une couverture nationale de la MLB sur Peacock et les sports universitaires et une couverture de la MLB pour Fox Sports.

La tâche impossible

Il a également formé un partenariat tristement célèbre avec la légendaire star de la NBA, Bill Walton, appelant à des matchs de basket-ball universitaire, faisant souvent craquer les fans avec leurs styles contrastés. Walton a même rejoint Benetti pour organiser un match des White Sox une fois.

Il continuera d’exercer ses fonctions de radiodiffuseur national tout en travaillant pour les Tigers et couvrira au moins 127 matchs de baseball à Détroit l’été prochain. Lorsqu’un conflit survient, le radiodiffuseur de longue date Dan Dickerson se chargera des tâches devant la caméra.

Le parcours de Benetti

Benetti, originaire de l’Illinois, a obtenu un diplôme en radiodiffusion à Syracuse en 2005. Il est considéré comme une figure d’inspiration dans le monde des médias sportifs pour son succès majeur malgré le diagnostic de paralysie cérébrale dans son enfance.

Son handicap physique l’empêchait de faire du sport, mais il ne perdit jamais son intérêt. Il était membre de la fanfare de son école avant de passer au stand après avoir eu du mal à équilibrer un tuba, selon un Entretien ESPN de 2014. Cette décision était naturelle pour Benetti, qui a mis à profit ses capacités avec un microphone dans une carrière.

Il a commencé à travailler dans divers rôles dans les médias après avoir quitté Syracuse alors qu’il fréquentait Wake Forest pour obtenir un diplôme en droit. Il a fait ses débuts chez Fox Sports 1, Westwood One, les Syracuse Chiefs (affilié Triple-A des Washington Nationals) et Time Warner Cable Sports, entre autres rôles alors qu’il était à l’université.

En 2011, Benetti a eu sa grande chance lorsqu’un producteur d’ESPN lui a proposé d’annoncer un match préparatoire entre Syracuse et Albany. Il a occupé un rôle constant en organisant quelques matchs de basket-ball universitaire sur le site Web ESPN3, avant de passer à la télévision sur ESPNU et ESPN2 plus tard dans l’année. En 2013, il rejoint l’équipe de football universitaire en tant qu’annonceur play-by-play.

Bienvenue dans la cour des grands

Il est entré dans le monde du baseball à temps plein en 2016 lorsqu’il a rejoint NBC Sports Chicago pour remplacer Ken Harrelson en tant qu’annonceur play-by-play des White Sox pour un certain nombre de matchs. Le rôle de Benetti s’est accru chaque année avant de finalement prendre complètement la relève en 2019 lorsque Harrelson a pris sa retraite.

En 2021, NBC a annoncé que Benetti s’occuperait de la couverture du réseau sur le baseball aux Jeux olympiques de Tokyo de 2020. Un an plus tard, son travail au sein de l’entreprise s’est encore élargi pour inclure le nouveau Début du dimanche de la MLB jeux qui seraient diffusés sur Peacock à partir de 2022. Benetti a couvert quelques matchs des Tigres ces dernières années grâce aux matchs Peacock, ainsi que la série habituelle contre les White Sox.

Benetti est passé de NBC à Fox en août 2022 pour faire des play-by-play pour le football universitaire et le basket-ball, les matchs nationaux de la MLB et même deux matchs de la NFL pour clôturer la saison régulière de l’année dernière. Il a continué à travailler pour NBC Sports Chicago en même temps – un rôle similaire à celui qu’il jouera avec les Tigers, où il organisera un minimum de 127 matchs sur Bally Sports Detroit.