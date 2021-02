Le geek SPACE Jared Isaacman s’entraîne pour son voyage SpaceX autour du globe.

Le milliardaire américain qui a fait fortune dans la technologie et les avions de combat veut «des gens qui sautent dans leurs fusées comme les Jetsons» dans 50 ans.

Qui est Jared Isaacman?

Jared Isaacman, 37 ans, est Le dernier astronaute de SpaceX.

Le milliardaire achète un vol SpaceX entier et prévoit d’emmener trois civils avec lui pour faire le tour du globe plus tard cette année.

« Je veux vraiment que nous vivions dans un monde dans 50 ou 100 ans, où les gens sautent dans leurs fusées comme les Jetsons et où des familles rebondissent sur la lune avec leur enfant en combinaison spatiale », a déclaré Isaacman, qui fête ses 38 ans. le 11 février 2021.

Le voyage d’Isaacman est le dernier accord annoncé pour les voyages spatiaux privés et il est n ° 1 sur la piste de SpaceX pour un voyage orbital.

L’entrepreneur et pilote technologique Isaacman a démarré sa première entreprise à 15 ans.

Geek de l’espace depuis la maternelle, Isaacman a abandonné ses études secondaires à l’âge de 16 ans et a obtenu un certificat GED (General Educational Development).

«Je n’étais pas très motivé par la vie au lycée», dit-il.

À ce stade, il fouettait les terminaux de cartes de crédit du sous-sol de ses parents, selon un Forbes profil.

Cela est devenu la genèse de Shift4 – un grand fournisseur de technologie de paiement basé en Pennsylvanie.

Il a établi un record de vitesse en faisant le tour du monde en 2009 en recueillant des fonds pour le programme Make-A-Wish.

Isaacman a ensuite créé Draken International, la plus grande flotte privée d’avions de combat au monde à l’âge de 28 ans.

Blackstone a acheté Draken pour une somme de neuf chiffres huit ans plus tard.

Isaacman est le fondateur et actuel PDG de Shift4 Payments à Allentown, en Pennsylvanie.

Shift4 « gère plus de 200 milliards de dollars de paiements chaque année pour un tiers des restaurants et hôtels du pays, y compris des géants comme Hilton, Four Seasons, KFC et Arby’s, qui en dépendent pour effectuer des paiements complexes dans des dizaines de propriétés et d’emplacements », explique Forbes.

Mis à part ses conquêtes commerciales et ses poursuites aériennes audacieuses, Isaacman était le 1er février 2021, annoncé comme participant à la «première mission entièrement civile au monde dans l’espace».

Annoncé depuis le siège de SpaceX à Hawthorne, en Californie, il sera commandé par Isaacman, a indiqué un communiqué.

En plus de réaliser son rêve de voler dans l’espace, Isaacman a déclaré qu’il avait l’intention d’utiliser le voyage privé pour collecter 200 millions de dollars pour l’hôpital de recherche St.Jude Childrens, dont la moitié provenait de ses propres poches.

Une travailleuse de la santé pour St. Jude a déjà été sélectionnée pour la mission.

Quiconque fera un don à St. Jude en février sera inscrit à un tirage au sort pour le siège n ° 3.

Le quatrième siège ira à un propriétaire d’entreprise qui utilise Shift4 Payments, la société de traitement des cartes de crédit d’Isaacman.

SpaceX fondateur et patron Elon Musk s’attend à ce que le vol dure de deux à quatre jours.

Musc a déclaré: « Il s’agit d’une étape importante vers l’accès à l’espace pour tous. »

Quelle est sa valeur nette?

Plusieurs sites Web estiment la valeur nette de Jared Isaacman à environ 2 milliards de dollars en février 2021.

Forbes décrit l’homme d’affaires comme un « chercheur de sensations fortes qui a fait fortune en formant des pilotes de chasse ».

Mais sa richesse s’est envolée en 2020, «grâce presque entièrement à sa participation de 38% dans Shift4 Payments.

« Il conserve une petite participation dans Draken dans le cadre d’une valeur d’actifs supplémentaires estimée à 100 millions de dollars, dont un avion MiG et neuf autres avions », ajoute Forbes.

Quand est le lancement de SpaceX?

Lancement du Dragon vaisseau spatial est ciblé pour « au plus tôt le quatrième trimestre de cette année », a déclaré SpaceX.

Jared Isaacman a acheté une publicité du Super Bowl pour faire connaître la mission, baptisée Inspiration4, et vise un lancement en octobre depuis la Floride.

SpaceX dit que pendant la mission de plusieurs jours, les astronautes seront en orbite autour de la Terre toutes les 90 minutes.

Après leur mission, le vaisseau spatial rentrera dans l’atmosphère pour un atterrissage sur l’eau au large des côtes de Floride.

À la mi-novembre 2020, quatre astronautes ont été transportés avec succès en orbite par une capsule SpaceX Crew Dragon et sont montés à bord de la Station spatiale internationale.

La capsule Dragon était devenue une semaine auparavant le premier vaisseau spatial à être certifié par la NASA depuis la navette spatiale il y a près de 40 ans.

Son véhicule de lancement est la fusée SpaceX Falcon 9 réutilisable.

À la fin de ses missions, le Crew Dragon déploie des parachutes puis éclabousse dans l’eau, comme à l’époque d’Apollo.

SpaceX devrait lancer deux autres vols avec équipage pour la NASA en 2021, dont un au printemps, et quatre missions de ravitaillement en carburant au cours des 15 prochains mois.