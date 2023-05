Qui est Janet Marsh et qui a-t-elle joué dans Coronation Street ?

CORONATION Street voit souvent des acteurs jouer plusieurs rôles dans le feuilleton de l’émission.

Une star de la télévision qui a honoré les pavés à plus d’une occasion est Janet Marsh – dont la fille Molly est en pourparlers finaux pour apparaître sur Love Island.

Qui est Janet Marsh ?

Janet Marsh est une actrice de télévision anglaise originaire du Yorkshire.

Elle est surtout connue pour son travail sur Coronation Street et est apparue dans le feuilleton TROIS fois.

Ses autres crédits incluent des rôles dans Where the Heart Is, Bodies, In the Dark, Love, Lies and Records, Still Open All Hours et le court métrage Cerulean.

La talentueuse star est également connue pour son travail vocal, qui comprend CBBC.

Qui Janet Marsh a-t-elle joué dans Coronation Street ?

Au fil des ans, Janet est apparue sur Coronation Street dans trois rôles, tous au sein de la profession médicale.

Elle a joué pour la première fois dans le feuilleton en 2005 en tant qu’infirmière, elle a ensuite enchaîné en jouant une réceptionniste à la clinique Scott-Roe en mars 2008.

La dernière fois que Janet est apparue sur Corrie, c’était en 2009 en jouant une infirmière de l’ITU.

Qui est Molly Marsh, la fille de Janet ?

Le 18 mai 2023, The Sun a révélé comment la fille de Janet, Molly Marsh, était en pourparlers finaux pour apparaître sur Summer Love Island 2023.

Comme sa mère, Molly est une actrice et est connue pour son travail sur pantos.

Elle est également une influenceuse sur Instagram et compte 27 000 abonnés (en mai 2023) sur son pseudo populaire @mollygracemarsh.

Molly a sympathisé avec les patrons de la télé après avoir été invitée à visiter la villa d’hiver de Love Island en janvier 2023.

Une source a révélé : « Molly a été repérée après avoir visité la villa en Afrique du Sud plus tôt cette année.

« Elle était sur la tournée en tant qu’invitée lorsqu’elle a attiré l’attention des producteurs.

«Molly a clairement indiqué qu’elle aimerait faire partie de Love Island et on lui a dit de passer une audition. Après avoir traversé le processus, elle est maintenant prête à s’envoler pour Majorque plus tard ce mois-ci.

Avant de tenter sa chance sur Love Island, Molly est apparue dans des productions théâtrales à travers le Royaume-Uni, y compris des rôles dans des tournées nationales de la comédie musicale Oliver ! et la pantomime La Belle au bois dormant.