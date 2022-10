Qui est Jane ‘Seneca’ Doe ? – Section locale de Shaw

GRUNDY – Le 2 octobre 1976, Henry Henderson a déclaré à la police qu’il “transportait des haricots dans un berceau avec sa petite-fille, Robin Henderson” dans un champ à l’ouest de la US Route 6 dans le canton d’Erienna à Seneca, à environ 1,4 miles à l’est de la limite du comté de LaSalle. , quand il a remarqué quelque chose gisant dans un fossé nord.

En supposant qu’il s’agissait d’un cerf, il a arrêté son tracteur pour le montrer à sa petite-fille. Alors qu’il s’approchait du fossé, il découvrit le corps d’une jeune femme. Quarante-six ans plus tard, son identité reste un mystère. Maintenant, cinq ans après que le coroner du comté de Grundy, John Callahan, a rouvert l’affaire, l’affaire reste active, mais son identité reste inconnue.

“Jane Seneca Doe”, comme elle est mentionnée dans le dossier, est une femme noire non identifiée, qui a été retrouvée nue avec un sac en plastique vert, fermé avec du ruban électrique noir, et un pull noir, rouge et blanc enveloppé au-dessus de sa tête à l’extérieur du sac, selon les rapports de police.

Elle a été retrouvée avec une demi-bouteille de vin et une étiquette de prix partielle a été trouvée à l’intérieur du pull.

Pull trouvé avec Jane “Seneca” Doe (Bureau du coroner du comté de Grundy)

Au moment où le département du shérif du comté de Grundy et le bureau du coroner du comté de Grundy ont déterminé qu’elle avait entre 15 et 27 ans et qu’elle avait reçu une balle dans la tête ailleurs et placée dans le fossé moins de 24 heures avant sa mort. La victime n’avait aucune pièce d’identité.

Après avoir tenté d’identifier la victime, elle a été enterrée dans une tombe anonyme au cimetière de Braceville-Gardner le jour de l’Action de grâces 1976.

L’affaire est restée froide pendant plus de 40 ans, puis en 2017, le coroner Callahan a rouvert l’affaire avec l’aide du chef adjoint Corner Brandon Johnson, dans l’espoir d’utiliser la science médico-légale moderne pour redonner à la victime son identité.

Johnson a passé au peigne fin d’anciens dossiers, a inscrit la victime dans plusieurs bases de données de personnes non identifiées et a rendu publiques plusieurs images rendues par des artistes, dans l’espoir de recevoir de nouvelles informations relatives à l’affaire.

Mardi, le bureau du coroner du comté de Grundy a exhumé le corps d’une femme non identifiée, inhumée en 1976 au cimetière de Braceville-Gardner. (Photo fournie)

Après avoir suivi toutes les pistes précédentes et atteint une impasse le 18 décembre 2018, le bureau du coroner a exhumé les restes de Doe pour utiliser les progrès de l’ADN.

L’odontologue médico-légal, Denise C. Murmann, a calculé son âge approximatif en utilisant «la méthode de développement molaire», concluant que son âge approximatif était de «20,90 plus ou moins 5,25 ans».

En janvier 2019, son fémur a été envoyé au Centre d’identification humaine de l’Université du nord du Texas à Fort Worth, au Texas, grâce à une subvention du National Missing and Unidentified Person’s System (NamUs) et du ministère de la Justice.

Le laboratoire a pu développer un profil ADN féminin complet. Il a été entré dans le Combined DNA Index System (CODIS), où la base de données nationale continue de rechercher des correspondances potentielles à l’échelle nationale.

Croquis de Jane Seneca Doe (Photo fournie)

Johnson s’est associé au projet DNA Doe, une organisation entièrement bénévole, qui utilise l’ADN généalogique pour identifier des individus non identifiés.

Le projet Doe a contribué à faire avancer l’affaire, en localisant « plusieurs correspondances ADN proches » dans l’arbre généalogique de Jane « Seneca » Doe.

Récemment, le projet Doe a découvert ce qui était “initialement considéré comme une demi-sœur” de la victime. Cependant, il y a quelques semaines, le projet a appris que cette personne est une cousine germaine de la victime et qu’elle est actuellement de New York.

«Nous avons eu plusieurs matchs serrés comme celui-ci où c’est un cousin germain, un cousin germain, quelque part dans l’arbre. Il a juste besoin de ce bon match, de la bonne pièce de puzzle, pour ainsi dire. Pour découvrir qui elle est, au sein de cet arbre généalogique, et quel est son nom. Ce qu’ils disent maintenant, c’est qu’il est possible que notre Jane Doe soit née à Selma, AL. ou Cincinnati, OH », a déclaré Johnson.

Johnson a déclaré que le bureau du coroner du comté de Grundy a exclu 28 personnes disparues de la correspondance, y compris le suivi avec des pistes hors de l’État.

Le coroner en chef adjoint du comté de Grundy Brandon Johnson (à gauche) et le coroner John W. Callahan ont placé lundi des fleurs et une image d’artiste d’une victime de meurtre de 1976 près du site de sa découverte il y a 43 ans. (Photo fournie)

Cette affaire reste au premier plan des esprits du bureau du coroner du comté de Grundy, à l’anniversaire de la découverte de Jane ‘Seneca’ Doe, du coroner Callahan et du chef adjoint Corner Brandon Johnson, souvenez-vous de la victime en plaçant des fleurs et un portrait de la façon dont elle peut sont apparus près du site de sa découverte.

Johnson a déclaré qu’il était important de poursuivre la tradition de “maintenir cette affaire en vie” et de “montrer qu’elle n’est pas oubliée”.

Cette affaire reste active. Il continue de faire l’objet de divers podcasts sur le vrai crime, notamment “The Vanished” et “Crime Junkie”. Il figure également sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI.

“L’objectif global est de déterminer son identité, puis de lui donner une fermeture appropriée pour lui rendre son nom et, espérons-le, la réenterrer avec sa famille ou sa famille proche ou au cimetière de Braceville avec une pierre tombale portant son nom”, a déclaré Johnson.

UN Facebook page consacrée à aider à identifier la femme @grundycountycoldcase, publie des mises à jour sur l’affaire et d’autres cas froids qui ont été résolus.

La victime avait entre 15 et 27 ans, avait des cheveux noirs de type afro, des yeux bruns, pesait environ 150 livres et mesurait 5 pieds 7 pouces, et a été retrouvée portant un cardigan rouge, blanc et noir. pull en maille.

Quiconque reconnaît son image ou a perdu le contact avec un membre de sa famille, un ami ou un être cher vers le 2 octobre 1976 est prié de contacter le coroner en chef adjoint Brandon Johnson au 815-942-3792 ou par e-mail : bjohnson@grundycountyil.gov.