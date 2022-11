Qui est Jana Carter, l’ex-femme du commentateur de CNN Van Jones ?

JANA CARTER a été mariée au commentateur politique et animateur de CNN Van Jones pendant plus d’une décennie juste avant leur séparation en 2019.

Maintenant, les fans veulent en savoir plus sur son ex-femme et leur relation difficile.

Van Jones et Jana Carter se sont mariés de 2005 à 2013 Crédit : Getty

Qui est l’ex-femme de Van Jones, Jana Carter ?

En 2005, Van Jones s’est marié avec Jana Carter.

Le couple a été marié pendant 13 ans avant d’arrêter.

Leur divorce a finalement été finalisé en 2019 et ils se sont depuis séparés.

En dehors de sa relation précédente, peu d’informations sont disponibles sur la vie personnelle de Carter car elle a tendance à rester à l’écart des projecteurs.

Ont-ils des enfants ?

Bien que Jones et Carter ne soient peut-être plus un couple, ils coparentalisent toujours leurs enfants.

Avant leur divorce, ils ont accueilli deux fils, Mattai et Cabral.

Pendant le divorce, Carter a demandé la garde légale et physique conjointe.

Jones a ensuite accueilli un troisième enfant en février 2022 avec son amie, Noemi Zamacona.

“Après le verrouillage du COVID, j’ai compris que je voulais un autre enfant. J’ai découvert que mon amie Noemi voulait aussi un bébé. Alors, nous avons décidé d’unir nos forces et de devenir des coparents conscients. C’est un concept que j’espère que plus de gens exploreront et réfléchissez”, a-t-il déclaré à TMZ après la naissance de sa fille.

Bien qu’ils puissent avoir un enfant ensemble, Jones et Zamacona ne seraient pas un objet.

“C’est un arrangement très moderne”, a déclaré une source à TMZ.

“Ils ne sont pas en couple, mais ils forment une équipe qui veut élever un enfant ensemble.”

Pour le moment, on ne sait pas si Jones aura d’autres enfants à l’avenir.

Van Jones est un commentateur politique à succès de CNN

Quelle est la valeur nette de Van Jones ?

Jones est un commentateur politique et d’actualités à succès de CNN qui est sous les projecteurs depuis des années.

En raison de son succès, il a pu amasser une fortune de 5 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.

Cette estimation provient de son salaire CNN ainsi que d’autres entreprises commerciales.

Le diplômé de la Yale Law School est également un auteur à succès du New York Times et lauréat d’un Emmy Award.