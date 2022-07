Qui est Jana Bezuidenhout, la belle-fille d’Errol Musk ?

Le célèbre milliardaire Elon Musk est désormais un nom connu, mettant sa famille sous les projecteurs avec lui.

Errol Musk, 76 ans, a sept enfants, dont le PDG de SpaceX, Elon et deux enfants avec sa belle-fille Jana, 35 ans.

Qui est Jana Bezuidenhout ?

La personnalité médiatique sud-africaine Jana Bezuidenhout est surtout connue comme la belle-fille d’Errol Musk.

Elle est née le 11 mars 1988 et avait quatre ans lorsque l’homme d’affaires a épousé sa mère, Heide Bezuidenhout.

Jana a grandi avec Errol en tant que figure paternelle, avec le reste de ses demi-frères et sœurs, sur sa propriété en Afrique du Sud.

Au moment où le couple a divorcé, Jana était au début de la vingtaine et a choisi de maintenir une relation avec son beau-père.

Jana Bezuidenhout avec son fils Elliot Rush Crédit : Facebook

Son travail est inconnu et son compte Instagram est inactif depuis 2018, bien qu’elle ait posté quelques photos de son fils Elliot.

En septembre 2021, Jana a changé son statut de relation Facebook en “en couple” mais n’a pas nommé son partenaire.

Qui est Heide, la mère de Jana Bezuidenhout ?

Jana est la fille de Heide Bezuidenhout et de son mari, décédés dans un accident de voiture avant 1992.

Avant de rencontrer Errol, Heide avait trois enfants – Jana, Jock Jr et Harry.

Elle a épousé Errol Musk en 1992, qui était déjà père de trois enfants d’un précédent mariage.

Ils ont eu deux enfants ensemble, nommés Asha et Alexandra, qui ont été élevés dans une famille recomposée avec les enfants de Heide et Errol, dont Elon Musk, 51 ans.

Le couple s’est séparé après 18 ans ensemble et la relation est devenue tendue, Heide affirmant qu’il avait apporté “la honte à la famille”.

Errol Musk et Jana Bezuidenhout ont-ils un enfant ensemble ?

Des problèmes sont survenus dans la famille Musk après qu’il a été révélé en 2018 qu’Errol avait engendré un enfant avec sa belle-fille Jana.

Maintenant, Errol a dit au Sun que son prétendu deuxième enfant avec Jana n’était “pas prévu” mais qu’il vivait avec elle après la naissance de leur fils.

Jana, qui a 41 ans la cadette d’Errol, s’est disputée avec son petit ami en 2017, ce qui l’a fait expulser de la maison.

Après la dispute, elle s’est réfugiée chez son beau-père, ce qui a donné naissance à leur premier enfant, Elliot Rush.

Le deuxième enfant, une fille, serait né il y a trois ans, en 2019.

Le père du PDG de la technologie a déclaré: “Je n’ai pas vérifié son ADN. Mais elle ressemble à mes autres filles. Elle ressemble à Rose et Tosca mélangées.

“Elle ressemble exactement à Rushi et elle se comporte comme lui. Donc c’est assez évident, tu sais.”

Il a ajouté: “Elle n’était pas prévue. Mais je veux dire, nous vivions ensemble. Elle [Jana] est resté ici environ 18 mois après la naissance de Rushi.

Les membres de la famille, comme Heide, ont fortement critiqué Errol en le qualifiant de “méchant” qui avait “tout ruiné” pour la famille lorsque le premier enfant a été annoncé.

Elon a été franc sur son aversion pour son père, le décrivant comme un “être humain terrible”.

Heide a déclaré que la famille était furieuse contre Errol pour avoir mis sa belle-fille enceinte.

Jana ne vit plus avec son beau-père, car Errol a dit que ce n’était plus “pratique” car Jana “s’entendait”.

Il a dit au Sun : “Je veux dire, je préférerais de loin les avoir ici. Mais Jana est venue et a passé quelques jours ici il y a environ six mois. Et les enfants commençaient à m’énerver.

“Alors ils me manquent dès qu’ils sont partis.”

Mais Errol admet que ses autres filles ont été “choquées” par sa relation avec Jana parce que “pour elles, c’était leur sœur”.

Il a ajouté: “Et ils n’aiment toujours pas ça. Ils se sentent toujours un peu effrayants à ce sujet, parce que c’est leur sœur. Leur demi-sœur.”

Errol a plaisanté sur le nombre d’enfants d’Elon après que le titan de la technologie ait semblé confirmer qu’il avait des jumeaux avec l’un de ses hauts dirigeants.

Il a dit qu’il avait du mal à “garder une trace” de ses petits-enfants.