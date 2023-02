Qui est Jamie Bynoe-Gittens ? Rencontrez le dernier Anglais éblouissant pour le Borussia Dortmund

Le Borussia Dortmund a pris l’habitude de pincer de jeunes joueurs anglais passionnants et de les transformer en superstars.

Après avoir retiré Jadon Sancho de l’académie de Manchester City en 2017 – pour une somme dérisoire de 10 millions d’euros – et transformé l’ailier en l’un des attaquants les plus vantés du football mondial, les géants allemands ont payé 25 millions d’euros pour arracher Jude Bellingham à Birmingham City. en 2020.

Sancho a depuis été revendu en Premier League, Manchester United payant plus de 90 millions d’euros pour l’emmener à Old Trafford en 2021, tandis que Bellingham a été lié à des déménagements encore plus importants à l’étranger cet été.

Si l’international anglais partait également, Dortmund aurait toujours un jeune Anglais prometteur dans ses rangs : l’attaquant de 18 ans Jamie Bynoe-Gittens. Né à Londres, Bynoe-Gittens a refusé un accord pour rester à l’académie de Man City pour suivre Sancho et Bellingham au Westfalenstadion en juillet dernier, et s’est rapidement forgé une réputation de jeune pour le grand moment.

L’adolescent est sorti du banc pour marquer ce qui s’est avéré le but gagnant lors d’une victoire 3-1 à Fribourg début décembre – un superbe effort de curling dans le coin le plus éloigné du filet de Mark Flekken. Il a ensuite marqué le troisième but du Borussia Dortmund lors d’une victoire 4-3 contre Augsbourg en janvier avant de remporter un autre vainqueur lors de la victoire 2-0 contre Brême le week-end dernier. A la suite de ce dernier, l’ailier a rendu hommage à un de ses héros, Marcus Rashford, en copiant sa célébration de but.

“Un cri à @MarcusRashford aujourd’hui.” Jamie Bynoe-Gittens de Dortmund sur sa célébration après avoir marqué contre le Werder Brême. De plus, un peu sur @BellinghamJude. @ESPNFC pic.twitter.com/V9WG1R95TK12 février 2023 Voir plus

Il a été pressenti pour devenir une superstar par le gaffer de Dortmund Edin Terzic. “Avec Jamie, ça ne pourrait pas être plus simple : il a la capacité de renverser les matchs”, a déclaré le joueur de 40 ans après le hurlement du joueur à Fribourg en décembre. “Il change la donne, et c’est ce que nous voulons voir de lui. Non pas qu’il obtienne simplement des matchs à son actif, mais qu’il fasse la différence dans ces matchs. Il l’a fait récemment. C’est un talent fantastique.”

Capable de jouer sur les deux ailes et doté d’un rythme époustouflant, d’un contrôle rapproché et d’un tir féroce, Bynoe-Gittens a souvent été introduit tard dans les matchs pour faire courir des adversaires en lambeaux ou lorsque les Noirs et les Jaunes cherchent désespérément un but. Lentement, cependant, on lui fait confiance pour jouer un rôle plus important.

Bynoe-Gittens a fait neuf apparitions en Bundesliga jusqu’à présent, marquant trois fois, ainsi que deux sorties DFB-Pokal, et a bien chronométré sa récente apparition pour le retour des matches de la Ligue des champions. Si les jetons sont en panne, vous pouvez parier sur Terzic convoquant sa dernière starlette anglaise depuis le banc.