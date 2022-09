James, vicomte Severn est le plus jeune enfant de Sophie, comtesse de Wessex et le prince Edouard.

Alors que Sophie, la comtesse de Wessex et le prince Edward ont choisi d’élever leurs enfants en tant que citoyens privés, leur fils James, le vicomte Severn est un habitué des événements de la famille royale.

James est le deuxième enfant du comte et de la comtesse de Wessex Crédit : Getty

Qui est James, Vicomte Severn ?

James est le plus jeune petit-enfant de feu la reine et du prince Philip et est le 14e sur le trône.

Il vit à Bagshot Park dans le Surrey avec ses parents et sa sœur aînée, Lady Louise Windsor.

James est né par césarienne à l’hôpital Frimley Park de Surrey. le 17 décembre 2007 et a 14 ans.

La BBC a rapporté à l’époque que son père décrivait son fils nouveau-né comme “très mignon et très câlin”.

Selon les rapports de Tatler, James était l’un des petits-enfants préférés de la reine.

Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex, et Prince Edward, comte de Wessex, avec leurs enfants, Lady Louise et James Vicomte Severn Crédit : Getty – Contributeur

James a été baptisé en 2008 dans la chapelle privée du château de Windsor et ses parrains et marraines sont Alastair Bruce de Crionaich, Duncan Bullivant, Thomas Hill, Denise Poulton et Jeanye Irwin.

Il fréquente actuellement Eagle House School – une école préparatoire près de Sandhurst dans le Berkshire.

Louise et James ont pris part à leur premier engagement à l’étranger en avril 2015 lorsqu’ils ont accompagné leurs parents lors d’un voyage en Afrique du Sud.

Et en 2011, âgée de sept ans, Louise était demoiselle d’honneur au mariage du prince William et de Kate.

Les enfants vivent avec leurs parents à Bagshot Park dans le Surrey, mais la résidence officielle de la famille à Londres est basée à Buckingham Palace.

Pourquoi le fils du prince Edward n’est-il pas un prince ?

Contrairement au reste des petits-fils de la reine, James ne détient pas le titre de prince et n’est pas appelé HRH.

Il est considéré comme le fils d’un comte et passe par James, vicomte Severn.

La reine et le duc d’Édimbourg avaient huit petits-enfants, dont Louise et James, Peter et Zara Phillips, les princesses Beatrice et Eugénie et les princes William et Harry.

Sophie, comtesse de Wessex, et le prince Edward, comte de Wessex, quittant l’hôpital Frimley Park en 2007 avec leur bébé Crédit : Getty – Contributeur

Pourtant, tous n’ont pas reçu de titres héréditaires.

Le prince Edward, lors de son mariage avec Sophie, a convenu avec la reine que leurs enfants seraient considérés comme les enfants d’un comte, au lieu d’être appelés Son Altesse Royale.

Les enfants de la princesse Anne, Zara et Peter, n’ont pas non plus de titres royaux, mais Louise et James sont les premiers descendants masculins de la reine à ne pas en avoir.