DICK Strawbridge est bien connu pour ses prouesses en tant que bricoleur et sa passion pour le développement durable.

La star d’Escape To The Chateau a transmis ses talents à son célèbre fils chef. En savoir plus sur James…

James Strawbridge est un célèbre chef et un expert sur la façon de vivre de manière durable[/caption]

Qui est James, le fils de Dick Strawbridge ?

James Strawbridge est un célèbre chef et un expert sur la façon de vivre de manière durable.

Il est également le fils de Dick Strawbridge de Channel 4’s Escape to the Chateau.

James a un CV impressionnant – il était auparavant chef de cuisine à la brasserie St Austell et chef de développement exécutif à The Bake Factory.

En 2013, a ouvert sa propre entreprise alimentaire, la Posh Pasty Company.

Il est le fils de Dick Strawbridge de Channel 4’s Escape to the Chateau[/caption]

Aux côtés de son entreprise de pâtes, il dirige Strawbridge Kitchen, une entreprise de photographie culinaire et de développement de recettes.

Il réside sur la côte sud des Cornouailles avec sa femme Holly et leurs trois jeunes enfants.

Dans quelles émissions de télévision James a-t-il figuré ?

James a participé à l’émission Channel 4 de ses parents. Il a fait une apparition dans la sixième série de la série.

Il a rejoint le couple dans le château français pour aider à créer un menu de rêve pour les parents d’Angel, Jenny et Steve, pour leur 50e anniversaire de mariage.

La cuisine végétale zéro déchet sort à l’international en septembre 2021.

En 2006, il est apparu dans sa propre série documentaire It’s Not Easy Being Green, qui a vu James et sa famille emménager dans une ferme centenaire.

James a fait une apparition dans l’émission télévisée de ses parents[/caption]

Ils ont transformé l’ancien bâtiment en un lieu de vie respectueux de l’environnement.

Il est également apparu dans This Morning, où il a montré ses compétences en cuisine verte.

Les rumeurs d’une émission dérivée d’Escape To The Chateau ont circulé.

La nouvelle série potentielle serait basée sur leur livre Practical Self Sufficiency: The Complete Guide To Sustainable Living.

Qui est la mère de James ?

James est le fils de Dick Strawbridge et de sa première épouse Brigit.





Brigit est une militante écologiste, connue pour son amour des insectes.

En plus de James, ils ont également eu une fille Charlotte, qui a tendance à rester à l’écart du public.

Dick a depuis eu deux autres enfants avec son nouveau partenaire Angel : Arthur Donald, 8 ans, et Dorothy Francis, 7 ans.