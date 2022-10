Qui est James Lastovic ? 5 choses sur l’acteur de “Days Of Our Lives” – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Invision/AP/Shutterstock

James a été la star de “Days Of Our Lives” pendant cinq ans

Il a été porté disparu par sa mère mardi

Les deux ont été retrouvés peu de temps après leur disparition

James Lastović a été porté disparu avec son colocataire Nevin Dizdari lors d’un voyage à Hawaï le dimanche 9 octobre. Heureusement, les deux ont pris contact avec leur famille et vont bien, selon TMZ. James, 28 ans, est un acteur montant, qui joue dans de petits rôles depuis près d’une décennie. En savoir plus sur James ici.

1. James était une star de feuilleton

Alors que James est apparu dans quelques projets tout au long de sa carrière, son casting le plus connu a eu lieu en 2015. Il avait été un incontournable du savon de jour emblématique. Jours de nos vies. Il est apparu dans plus de 100 épisodes en tant que personnage de Joey Johnson jusqu’à ce qu’il quitte la série en 2020.

2. Il a disparu lors d’une randonnée avec son colocataire à Hawaï

la maman de James Lucienne a annoncé que son fils et Nevin avaient disparu dans une publication sur Facebook le mardi 11 octobre, tôt le matin, vers 2 h 30 HNE. Elle a écrit que James et Nevin séjournaient au Hanalei Bay Resort à Hawaï du 7 au 9 octobre et étaient censés être revenus mais n’ont pas pris leur vol et n’ont pas rendu leur voiture de location. “Ce n’est PAS COMME EUX ! Ce sont tous les deux des enfants consciencieux », a-t-elle écrit.

Elle a révélé qu’ils étaient partis en randonnée mais qu’ils n’avaient pas été retrouvés. “Ils ont demandé des informations sur KOKEE State PARK afin de pouvoir faire la longue randonnée”, a-t-elle écrit. «Ils ne sont jamais revenus au complexe la nuit dernière. Ils ont laissé tous leurs effets personnels à la station balnéaire qui sont maintenant en possession de la police.

3. James et Nevin ont été retrouvés peu de temps après la publication de la nouvelle

Heureusement, il semble que James et Nevin se soient simplement perdus, mais ont pu revenir. «Ma sœur et James vont bien, ils se sont perdus lors de leur randonnée mais sont revenus à leur voiture et sont maintenant sur le chemin du retour vers la station. Merci à tous de republier et de nous aider à atteindre Nevin », a partagé la sœur de Nevin dans un message, par TMZ.

4. Il a joué aux côtés de Debby Ryan dans “Insatiable”

Alors que le rôle le plus ancien de James était sur Jours de nos vies, il a également joué dans la première saison de la populaire émission Netflix Insatiable. Il est apparu comme Christian Keene dans 10 épisodes de la Debby Ryan-séries vedettes. Alors que la plupart des épisodes dans lesquels il est apparu étaient la première saison, il a fait une apparition dans la deuxième saison de l’émission, par IMDb.

5. Il est apparu dans son premier film en 2021

Alors que la plupart du travail de James a été basé sur la télévision, il a joué dans son premier long métrage en 2021. Il est apparu comme Cane dans la comédie-thriller Ce jeu s’appelle un meurtre aux côtés de Hellboy étoile Ron Perlman. James devrait également jouer dans le prochain court métrage Le chien.