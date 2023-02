Qui est jambe mouillée ? 5 choses à propos du groupe de rock indépendant nominé aux Grammy Awards – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Brian J Ritchie/Hotsauce/Shutterstock

Duo indé britannique Jambe mouillée – composé de Rhian Teasdale29, et Chambres Hester, 28 ans – est l’un des 10 artistes nominés pour le prix du meilleur nouvel artiste aux Grammy Awards 2023. Si leur nom est appelé lors de l’émission du dimanche 5 février, elles rejoindront une liste impressionnante de femmes qui ont remporté le prix, telles que Megan toi étalon (2021), Billie Eilish (2020), et Doua Lipa (2019), pour n’en citer que quelques-uns. Formé sur l’île de Wight, en Angleterre, en 2019, le duo s’est fait connaître comme un groupe de rock indépendant montant à surveiller. Le premier single de Wet Leg, “Chaise Longue”, est sorti en juin 2021 et a mis le groupe sur la carte. Il a même attiré l’attention d’une légende du pop-rock, Elton Johnqui l’a joué sur sa radio Apple Music, par Le New York Times.



Non seulement le groupe est nominé pour le meilleur nouvel artiste, mais il a également décroché deux autres nominations aux Grammy : meilleure performance de musique alternative pour “Chaise Longue” et meilleur album de musique alternative pour leur premier projet éponyme. Alors, qui est le groupe de rock indépendant qui prend d’assaut les charts et se dirige vers la 65e cérémonie des Grammy Awards ? Lisez la suite pour rencontrer Wet Leg.

1. Jambe mouillée formée au collège

Rhian et Hester étaient tous deux étudiants en musique à l’Isle of Wight College et se produisaient séparément depuis des années. Malheureusement, ils avaient tous deux une vision sombre de leur avenir en tant que musiciens professionnels. Une nuit, Rhian a eu une panne sur scène alors qu’elle était deux chansons dans son set solo lors d’un festival au cours duquel elle a conduit des heures à jouer. “J’ai commencé à pleurer de façon hystérique”, a-t-elle déclaré au NYT. “Je jouais de la musique depuis cinq ans, simplement parce que cela devient si étroitement lié à votre identité.” Elle a décidé sur un coup de tête de demander à Hester de jouer avec elle sur scène pour l’aider tout au long du spectacle.

Il s’est avéré qu’ils avaient des histoires similaires, car Hester avait conclu que la musique n’allait pas non plus fonctionner pour elle. Après cette nuit, le couple talentueux a décidé de former un groupe pour le plaisir – même en choisissant un nom idiot pour se rappeler qu’ils jouaient pour le plaisir et non parce qu’ils s’attendaient à se rendre à Hollywood. « C’est pourquoi c’est si bizarre. Parce que le moment où nous avons cessé d’essayer de rendre quelqu’un d’autre heureux et avons créé un groupe pour le plaisir de jouer et de traîner, c’est à ce moment-là [things turned for the better]», a expliqué Rhian. Ils ont trouvé un manager en 2020 et ont décroché un accord avec Domino Records – qui a notamment un contrat avec Arctic Monkeys – six mois plus tard.

2. Rhian et Hester s’adorent

« Rhian est drôle et éthéré. Ça a l’air ringard, mais quand on s’est rencontrés à la fac, je savais que tu allais faire quelque chose de vraiment fou. Tu n’es qu’une star. Et tu es jolie », s’est exclamée Hester à propos de son partenaire musical dans leur New York Times profil. Quant à Hester, Rhian l’a décrite comme “gentille et généreuse”. Elle a ajouté: “Vous êtes très calme et vous avez la plus petite écriture que j’aie jamais vue.”

Ensemble, cependant, ils se décrivent comme des bébés phoques. “Nous sommes comme deux petits phoques surfant sur la vague”, a noté Hester, Rhian étant d’accord.

3. Wet Leg a annulé deux émissions en 2022 en raison de problèmes de santé mentale

Rhian et Hester n’ont jamais pensé qu’ils seraient si grands, et leur ascension vers la gloire est devenue un peu trop importante en septembre 2022. Le stress de leur programme de tournée chargé les a forcés à annuler deux spectacles en Amérique ce mois-là. « La vérité, c’est que tout a pris un peu le dessus sur nous et nous n’avons tout simplement pas réussi à remonter dans cet avion. Ça a été une année incroyable de jouer notre musique partout dans le monde, mais notre programme de tournées chargé a finalement pris le dessus sur nous cette fois-ci », a posté le groupe sur sa page Instagram après avoir parlé de leurs concerts manqués au Colorado et au Nouveau-Mexique.

“Je veux juste que vous sachiez que ce n’était pas du tout une décision facile et je suis désolé de n’avoir rien posté à ce sujet plus tôt. Notre santé mentale et physique est si facile à négliger quand tout est si excitant et si occupé, vous avez à peine un moment pour vous vérifier », a poursuivi le message. “Quoi qu’il en soit, après de nombreux gros cris laids et beaucoup de bon sommeil, nous sommes de retour et prêts à gronder.”

4. Être dans un groupe ensemble a forgé un lien incassable entre Rhian et Hester

Le succès de Wet Leg n’a donné à Rhian et Hester d’autre choix que de passer la plupart de leur temps ensemble. Heureusement, cela a très bien fonctionné pour le couple, qui voit leur relation comme une sorte de “famille étrange”, ont-ils dit NME en mars 2022. « Nous avons beaucoup de chance. C’est une chose très nouvelle et effrayante, et nous découvrons nos limites que nous ne savions pas que nous avions. Si je me sens un peu inquiet à propos de quelque chose, je peux dire “Rhian, j’ai ce souci” et alors Rhian dira “Je pense que ça ira” ou “Ouais, je ressens ça aussi’ », a expliqué Hester dans l’interview de leur dynamique.

Bien qu’ils aient compris leurs limites, passer du temps à l’écart n’est pas de glorieuse vacances pour les étoiles montantes. “Chaque fois que nous nous quittons pendant quelques jours et que nous revenons dans la camionnette, nous nous disons:” C’est tellement agréable de réunir le groupe! “” Rhian a jailli à NME. “Chaque jour, il y a toujours quelque chose – de grandes choses, de petites choses – où nous avons vraiment besoin les uns des autres. D’une manière vraiment saine, pas d’une manière effrayante. D’une manière cool.

5. Jambe mouillée ouverte pour Harry Styles

Jambe mouillée ouverte pour Styles Harry29 ans, pour ses dates de tournée Love On Reprogrammées en janvier 2023. Harry était un auditeur de longue date du groupe britannique, alors qu’il reprenait leur chanson, “Wet Dream”, pendant sa session de mai 2022 au Live Lounge de BBC Radio. Rhian et Hester l’ont appelé couvrant leur chanson “si surréaliste” lors d’une interview d’octobre 2022 avec NME.

