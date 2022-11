Qui est Jake Flint ? 5 choses à propos de la chanteuse country tardive – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jake Flint Music/Youtube

Jake Flint était une star de la musique country connue pour ses chansons à succès “Fireline” et “Cowtown”.

Malheureusement, le chanteur est décédé le 26 novembre 2022, quelques heures après avoir épousé sa femme, Brenda.

À l’heure actuelle, aucune cause officielle de décès n’a été déterminée, mais son publiciste a déclaré L’Oklahomaqu’il est mort dans son sommeil.

C’est une triste époque dans le monde de la musique country, en tant que hitmaker Jacques Flint est décédé le 26 novembre, quelques heures seulement après son mariage avec sa femme, Brenda Silex. Le regretté musicien était connu pour ses chansons “Fireline”, Cowtown” et “Hurry up and Wait”. Jake est né en 1985, ce qui lui faisait environ 37 ans au moment de son décès. Vous trouverez ci-dessous cinq choses à savoir sur Jake et sa vie qui s’est terminée trop tôt.

Suite Nouvelles des célébrités

1. Jake Flint venait de se marier

Tragiquement, la nuit de son décès était aussi le jour où Jake s’était marié, selon Hebdomadaire américain. Son épouse, Brenda, et le chanteur ont échangé leurs vœux dans une ferme isolée le 26 novembre 2022, quelques heures avant son décès. Son ami et collègue musicien, Mike Hosty rappela les événements du mariage à L’Oklahman. “Il pleuvait, mais il avait loué une tente de cirque de 40 x 60. … Ils ont installé un tas de tapis sur la boue, puis ont obtenu deux morceaux de contreplaqué de trois pouces et quart et les ont posés sur le sol – et c’était ma scène », a déclaré Mike à l’époque. « Jake dit : ‘Est-ce que ça va aller pour toi ?’ Et je dis, ‘Jake, c’est parfait.’ Un morceau de contreplaqué ou une remorque à plateau est l’endroit où je brille.

Le chanteur a ensuite dit à la sortie à quel point le mariage était “amusant”. “J’ai encore de la boue dans mon vieux van… mais c’était juste un mariage amusant. Et c’est juste une tragédie ce qui s’est passé », a conclu Mike. L’attaché de presse de Jake, Clif Doyal, a confirmé la nouvelle de sa mort au point de vente local. Il serait mort dans son sommeil, cependant, aucune cause officielle de décès n’a été publiée.

2. Sa femme, Brenda, l’a pleuré sur les réseaux sociaux

Le 29 novembre 2022, quelques jours seulement après le décès soudain de Jake, Brenda s’est rendue sur sa page Facebook pour pleurer son mari. “Nous devrions passer par des photos de mariage, mais à la place, je dois choisir des vêtements pour enterrer mon mari”, a écrit la veuve. «Les gens ne sont pas censés ressentir autant de douleur. Mon cœur est parti et j’ai vraiment besoin qu’il revienne. Je n’en peux plus. J’ai besoin de lui ici.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Et juste un jour avant, elle a partagé une photo du mariage sur Facebook. L’instantané doux-amer représentait Brenda et Jake s’embrassant passionnément, avec une bordure blanche. Notamment, Brenda n’a pas mis de légende sur la photo. Jake publiait souvent des articles sur Brenda sur son compte Instagram et a même annoncé leurs fiançailles via Instagram en janvier 2022. « Alors. Nous avons fait une chose. Dites bonjour au futur M. Brenda Wilson. #gettinhitched Rendez-vous dans la salle de bal de Cain dans quelques mois. Réservez la date à déterminer. @cocoaborocoa », a-t-il légendé la douce photo.

3. Jake avait plus de 700 abonnés sur YouTube

En plus de sa vie amoureuse personnelle avec Brenda, Jake a eu une carrière musicale croissante. Son compte YouTube compte plus de 728 abonnés et certaines de ses vidéos ont même plus de 76 000 vues. Dans la section des commentaires de sa vidéo pour la chanson “What’s Your Name”, beaucoup de ses admirateurs ont pleuré Jake. “Ce mec était un sacré joueur !! RIP », a écrit un fan, tandis qu’un autre est intervenu,« Envoi de prières de force pour sa femme Brenda. Je suis tellement désolé pour votre perte.”

Lien connexe Lié: Le casting de “Love Actually” d’hier à aujourd’hui : découvrez Keira Knightley et bien d’autres avant la réunion d’ABC

4. Il est né à Holdenville, Oklahoma

Jake était originaire de l’Oklahoma, car il est né dans la ville de Holdenville. Beaucoup de gens se souviennent de lui comme étant une personne gentille qui aimait simplement la musique. Mike a également dit L’Oklahoma sur la façon dont sa personnalité était plus grande que nature. “Il était un auteur-compositeur-interprète, de bout en bout, et juste une grande personnalité, un grand cœur et [he’d] se plier en quatre pour faire n’importe quoi pour vous. Lorsqu’un musicien vous demande de jouer à son mariage, c’est l’un de ces jours les plus importants… et c’est toujours un honneur », a-t-il déclaré à propos de son défunt ami.

5. Jake était un père de chien fier

Il y avait aussi un côté doux à Jake, qu’il montrait via Instagram lorsqu’il postait sur son adorable chien. Brenda et Jake ont partagé un grand chien Mastiff nommé Birdie, qui aime s’asseoir sur les genoux de Brenda. « Elle ne sait pas qu’elle est belle. Et il ne sait pas qu’il n’est pas un chien de compagnie. J’espère qu’elle est confortable parce qu’il scie des bûches et qu’il ne va nulle part pendant 25 minutes, minimum. #mastiff #arlo #fiancé », a-t-il légendé l’adorable cliché. Et dans un article encore plus stupide, Birdie a été vue en train de baver dans l’assiette de Brenda le 1er décembre 2021. “Trouvez quelqu’un qui vous regarde comme la princesse Birdie regarde une assiette de nourriture mexicaine”, a légendé Jake sur cette photo.