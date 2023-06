Qui est ‘Jaguar Palace’ et où est-il maintenant ?

Un HOMME se faisant appeler Jaguar Palace était la cheville ouvrière de l’une des plus grandes enquêtes sur la drogue jamais menées au Royaume-Uni.

La police a surnommé l’opération Jaguar Palace comme la plus grande opération de drogue jamais réalisée dans l’est de l’Angleterre. Voici ce que nous savons de l’homme derrière le nom.

Un total de 1 835 kilos de médicaments de classe A d’une valeur totale comprise entre 42 et 58 millions de livres sterling ont été importés au Royaume-Uni par Jaguar Palace Crédit : Getty

Qui est Robert Brooks, alias Jaguar Palace ?

L’homme du Hertfordshire, Robert Brooks, s’appelait Jaguar Palace et était à l’origine de l’opération massive de drogue qui impliquait un trafic de cocaïne et d’héroïne d’une valeur d’environ 58 millions de livres sterling vers le Royaume-Uni.

Un contrat téléphonique crypté de 15 000 £ a été utilisé pour dissimuler l’opération avec le nom de code de Jaguar Palace.

L’opération impliquait des médicaments importés d’Europe au Royaume-Uni cachés sous des envois de marchandises.

Les détectives sont devenus suspects après que des agents de la patrouille frontalière ont intercepté une livraison dans un port en France en trouvant de l’héroïne dissimulée sous des capteurs d’araignées.

Selon certaines informations, Brooks aurait supervisé 39 livraisons distinctes d’héroïne et de cocaïne au Royaume-Uni.

Ses livraisons totales ont été évaluées à environ 1 835 kilos de médicaments de classe A d’une valeur totale comprise entre 42 et 58 millions de livres sterling.

Son opération a eu lieu dans une unité louée à Little Samuels Farm à Hunsdon, East Hertfordshire.

Brooks a été arrêté après que les agents ont utilisé des preuves du site cellulaire pour montrer que son téléphone crypté était avec son téléphone normal partout où il allait, prouvant qu’il était l’homme utilisant le nom de code « Jaguar Palace ».

Des images de la caméra Dashcam de sa voiture ont également scellé son destin après que Brooks l’ait fait fonctionner lors d’un ramassage de drogue à l’unité.

Brooks travaillait comme instructeur de conduite à temps partiel et n’avait aucune condamnation antérieure.

Au moment de son arrestation, il était marié et père d’un jeune garçon.

Son arrestation a eu lieu le jour de l’anniversaire de son fils, Brooks passant un coup de fil déchirant depuis le poste de police.

Après avoir prétendu téléphoner du bureau, Brooks met fin à l’appel en disant: « D’accord mon pote, je te parle plus tard, je t’aime. »

De quels crimes Robert Brooks a-t-il été reconnu coupable ?

Brooks a plaidé coupable de complot en vue de se soustraire frauduleusement à l’interdiction d’importer une drogue de classe A.

Il a également plaidé coupable de possession de biens criminels entre novembre 2018 et août 2019.

Pour ses crimes, Brooks a été emprisonné pendant 21 ans à St Albans Crown Court en septembre 2020.

Qui d’autre a été condamné dans l’affaire de la drogue du Home County Cartel ?

Richard Campbell et Tomasz Wozniak ont ​​​​été arrêtés après que la police a fait une descente dans les locaux de Little Samuels Farm.

L’employé de l’entrepôt Campbell, de Milton Keynes, a plaidé coupable de complot en vue de se soustraire frauduleusement à l’interdiction d’importer de l’héroïne et de la cocaïne.

En septembre 2020, il a été condamné à 13 ans et six mois.

Le conducteur de chariot élévateur Wozniak, également de MK, a plaidé coupable de complot en vue de fournir de l’héroïne et de la cocaïne.

Il a été emprisonné pendant six ans et trois mois.

Stephen Capp a également été impliqué dans l’opération de trafic de drogue, travaillant comme coursier.

Capp, de Hull, a visité la ferme 18 fois au total pour collecter et livrer les médicaments les emmenant dans le nord de l’Angleterre.

Capp a été arrêté sur la M25 en décembre 2019 et cinq kilogrammes de cocaïne ont été saisis dans un compartiment caché de sa voiture

Il a été emprisonné pendant neuf ans et six mois après avoir plaidé coupable de possession et de complot en vue de fournir.

Où est Jaguar Palace maintenant ?

Brooks – connu sous le nom de Jaguar Palace – a été condamné à 21 ans en septembre 2020.

Il n’est pas éligible à la libération conditionnelle avant le 23 mars 2031.

Le juge Michael Kay QC a déclaré: « La dépendance à l’héroïne et à la cocaïne détruit la vie de centaines de milliers de personnes.

« Ceux qui gagnent de l’argent grâce à une telle misère et à la dégradation de leurs concitoyens seront passibles d’une lourde peine de prison.

« Le commerce n’est pas seulement illégal, il est immoral et méprisable. »

Tous les hommes impliqués dans le trafic de drogue du Jaguar Palace sont toujours en prison.