Qui est Jaeden Luke ? À propos de la chanteuse hors concours de la saison 22 de « The Voice » – Hollywood Life

Jaeden Luke est un concurrent sur La voix.

Il est en compétition contre Bodie dans les batailles.

Jaeden est membre de l’équipe Blake.

La compétition devient encore plus difficile à mesure que les Battle Rounds de La voix la saison 22 continue. Lors de l’épisode du 17 octobre, Jaeden Luke et Corps seront en compétition les uns contre les autres. Leurs performances de de Justin Bieber “As Long As You Love Me” est sorti avant la diffusion, et ils font vraiment de la musique magnifique ensemble. Un seul artiste peut survivre à la bataille, mais l’autre artiste peut être sauvé ou volé.

Alors, qui est Jaeden Luke ? Le joueur de 22 ans de Washington a une voix unique qui pourrait le mener très loin dans la compétition. Depuis son voyage La voix jusqu’à présent à sa formation musicale, HollywoodLa Vie a tout ce que vous devez savoir sur Jaeden.

1. Jaeden Luke est membre de l’équipe Blake.

Jaeden a auditionné pour La voix avec une prestation de Pain “Le faire avec vous.” Blake Shelton et John legend tourné leurs chaises pour Jaeden. Gwen Stefani et Camila Cabello ne pouvaient pas tourner leurs chaises car leurs équipes étaient déjà pleines. Gwen a qualifié la performance de Jaeden de “magnifique”. Blake a déclaré: “Autant j’aime votre voix, autant j’aime votre direction en tant qu’artiste dans cette musique.” Jaeden a choisi Blake comme entraîneur, complétant l’équipe Blake pour la saison 22.

2. Jaeden a appris à jouer de la guitare à un jeune âge.

Jaeden est devenu un grand fan des Beatles et a appris à jouer de la guitare à 9 ans, selon son site officiel. Depuis lors, Jaeden poursuit une carrière musicale. Il publie fréquemment des reprises de chansons sur ses réseaux sociaux.

3. Jaeden a écrit une chanson inspirée par sa sœur.

Jaeden a écrit la chanson « Beautiful » en l’honneur de sa sœur aînée, Kianna, qui a lutté contre un trouble de l’alimentation. La chanson, sortie en 2020, a été reconnue par la National Eating Disorders Association. “J’ai écrit cette chanson à son point le plus bas, pour lui rappeler combien elle vaut et combien de beauté intérieure elle doit partager avec le monde”, a-t-il révélé lors de la sortie de la chanson.

4. Jaeden balance un mulet.

Au cours de son audition à l’aveugle, Blake n’a eu qu’à crier au “mulet dur à cuire” de Jaeden. Après tout, Blake a secoué un mulet à l’époque. “C’est chaud”, a déclaré Camila à propos du mulet de Jaeden.

5. Jaeden a déjà sorti un album et des EP.

Jaeden a sorti son premier album, Libre de moien 2019. Il a également sorti l’EP Mouche cette même année. Son dernier EP s’intitule Partout. Il est tombé en mai 2022. Toute sa musique est disponible sur Spotify.