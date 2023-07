Qui est Jada Star ? Faits exclusifs sur la nièce de Dolly Parton – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Étoile de Jada alias Jane, a été éliminée lors de l’épisode du 10 juillet.

alias Jane, a été éliminée lors de l’épisode du 10 juillet. Jada est Chez Dolly Parton nièce.

nièce. Jada est une chanteuse tout comme sa tante.

Le Réclamer la renommée le jeu devient de plus en plus difficile à la minute. L’épisode du 10 juillet s’est terminé avec Jane comme devinette, et elle a choisi Chris comme cible. Avec tant d’indices, elle était convaincue qu’il était lié à Elvis Presley. Dans une tournure choquante, Jane s’est trompée et a dû révéler son identité : elle est Chez Dolly Parton nièce, Étoile de Jada.

HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec Jada d’avoir la légendaire chanteuse country comme sa tante et comment Dolly l’a inspirée dans tous les aspects de sa vie. Jada a également révélé comment elle aurait changé sa stratégie sur Réclamer la renommée si elle en avait l’occasion. Voici tout ce que vous devez savoir sur Jada.

Jada a ressenti un « soulagement » lorsqu’elle a été éliminée.

Comme Jada s’est trompée lorsqu’elle a deviné l’identité de Chris, elle a dû révéler sa prétention à la gloire. Jada a dit HollywoodLa Vie qu’elle se sentait « soulagée » lorsqu’elle se trompait dans sa supposition.

« J’étais encore tellement bouleversé par la tristesse et la douleur Travis [Tyson] était quand il a quitté la maison », a déclaré Jada. « Et j’ai pensé, ‘Oh non. Si je suis vraiment bon dans ce domaine, je devrai participer et quelque chose comme ça 10 fois de plus. Cela semble tout simplement horrible. C’était un peu un soulagement. Je me sentais très mal de l’avoir attiré là-haut parce que je l’aimais tellement et que je lui faisais tellement confiance et je me sentais comme si nous étions des alliés. Mais j’avais un indice physique entre les mains et je devais essayer de m’en servir du mieux que je pouvais. Il comprend maintenant à coup sûr, mais sur le moment, j’ai juste eu l’impression d’être le pire humain sur Terre. Alors quand ça disait mal, je me disais: ‘Ok, c’est bien en fait.' »

Jada est la nièce de Dolly Parton.

Dolly a envoyé un message spécial sur Réclamer la renommée envoyer de l’amour à sa nièce. Jada a dit à ses collègues concurrents que sa tante bien-aimée est « exactement » ce qu’elle semble être. « Je vois qu’elle est cet être céleste de lumière et d’amour et tout ce qu’elle fait pour les gens. Elle est toujours ça. Elle a toujours été ça, que ce soit à cette échelle mondiale avec vous les gars ou qu’elle soit assise avec moi quand j’étais petite et me laisse essayer ses chaussures. C’est la personne la plus merveilleuse », s’est exclamée Jada. HollywoodLa Vie.

Plus d’actualités « Claim To Fame »:

Jada a également noté que Dolly l’inspirait de « toutes les manières possibles ». Elle a poursuivi: « Elle est vraiment une figure maternelle pour moi et pour les autres membres de ma famille, donc je n’essaie pas de m’en attribuer le mérite. Elle nous aime tous de la même façon. Elle est une figure maternelle. C’est la meilleure tante vers qui tu puisses courir. Elle est votre plus grande pom-pom girl. C’est une personne qui vous appellera à 100% sur le tapis lorsque vous n’agissez pas correctement. La pire chose au monde, c’est quand Dolly Parton dit, je ne suis pas en colère, je suis juste déçue.

Dolly « soutient » sa carrière musicale.

Jada a suivi les traces de sa tante dans l’industrie de la musique. C’est une chanteuse/compositrice talentueuse. Jada a travaillé à Dollywood pendant des années et a un partenaire musical nommé Barry J.. Jada a dit HollywoodLa Vie que Dolly a été «vraiment favorable et si gentille et si encourageante. Elle a toujours les meilleurs conseils. Elle te dit juste d’écrire ce que je ressens et ce que j’ai vécu, et c’est ce que je fais.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Jada a ajouté: «J’espère que ma musique aidera les autres à se sentir écoutés et comme si quelqu’un d’autre savait ce que c’est que de traverser les choses avec eux. Je ne veux pas que quiconque ait l’impression de devoir traverser quelque chose de mal seul. La musique nous aide en quelque sorte à nous connecter les uns aux autres de cette façon.

Jada sort son premier single solo.

Jada a sorti son premier single solo « Keeper Of My Heart ». Il est disponible sur Apple Music, Spotify et plus encore. Elle est « ravie » de sortir son « premier projet solo ». Jada a également collaboré à une chanson « vraiment amusante » qu’elle a écrite pour Réclamer la renommée co-hôte Franklin Jonas.

Jada est mariée.

Jada est mariée à Bryan Robert. Le couple a célébré son 11e anniversaire de mariage en mai 2023.

Lien connexe En rapport: Travis Tyson: 5 choses à savoir sur le fils de Neil deGrasse Tyson dans « Claim To Fame »

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.