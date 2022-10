Qui est Jacob Rapini ? Faits sur l’étoile «Bachelor In Paradise» – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Jacob Rapini était un concurrent de la saison 19 de “The Bachelorette”, mais n’a atteint que la troisième semaine avant d’être éliminé.

Il est revenu pour trouver l’amour dans la saison 8 de “Bachelor in Paradise”, où il faisait partie du premier groupe d’arrivées sur la plage.

Il a donné sa rose à Lace Morris lors de la première cérémonie des roses, mais cherche une nouvelle connexion après avoir commencé à passer du temps avec Rodney Mathews.

Jacob Rapini peut plaisanter beaucoup, mais il est toujours à la recherche du véritable amour. C’est pourquoi le joueur de 28 ans est revenu pour une autre chance de retrouver sa personne dans la saison 8 de Baccalauréat au paradis. Lors de la première cérémonie des roses de la saison, Jacob offrit sa rose à Dentelle Morris, mais leur connexion n’était rien de plus qu’au niveau de la surface. Alors que Lace a commencé à se connecter avec Rodney MathewsJacob s’est retrouvé sans rose garantie lors de la deuxième cérémonie des roses.

Suite Baccalauréat au paradis

Cependant, tout peut arriver au paradis, et il reste aussi quelques femmes qui ne sont pas attachées. Jacob et son personnage maladroit “Tarzan” se sont définitivement démarqués sur la plage, et il reste à voir s’il franchira ou non la prochaine étape avec l’une des dames. Avant l’épisode du 11 octobre, apprenez-en plus sur Jacob ci-dessous :

1. Qu’est-il arrivé à Jacob dans “The Bachelorette” ?

Jacob était un concurrent de la saison 19 de La bachelorette avec Gaby Windey et Rachel Rechia. Cependant, aucune des dames n’a choisi de le poursuivre après la troisième cérémonie des roses. Jacob a été éliminé au cours de la troisième semaine.

2. Qu’est-ce que Jacob a dit à Gabby sur “The Bachelorette” ?

Pendant son court passage dans la série, il a fait face à des réactions négatives à cause d’un commentaire qu’il a fait à Gabby lorsqu’il lui a dit qu’il était intéressé par une relation avec Rachel au lieu d’elle. Il a dit à Gabby qu’elle était “très sexy”, mais a ajouté : “Si vous étiez la seule personne ici, je ne pense pas que je pourrais avoir le cœur de continuer.” Après son élimination, il s’est excusé pour ses propos sur Instagram.

“Ce que j’ai dit était ignorant et inapproprié pour le moment”, a écrit Jacob dans ses excuses, adressées à Gaby. “J’ai réalisé que vous ne savez pas ce que quelqu’un pourrait traverser ou où se trouve son espace de tête. Écouter au lieu d’expliquer aurait été beaucoup plus loin. Personnellement, je ne voudrais pas que quelqu’un dise ce que j’ai dit. Je n’ai aucune excuse. Ce qui a été dit a été dit. Je ne peux pas revenir sur le passé. Je ne peux qu’apprendre de ce moment à comprendre que tout le monde mérite d’être respecté. Nous faisons tous des erreurs, mais en tant qu’homme, je ne prendrai pas cela pour acquis.

3. Qu’est-ce que le travail de Jacob ?

Jacob est un courtier en hypothèques chez Allied First Bank, selon son LinkedIn. Il occupe le poste à Scottsdale, en Arizona, depuis mars 2021. Avant cela, il a travaillé comme agent de crédit hypothécaire à Axos Bank d’octobre 2019 à mars 2021 à San Diego, en Californie.

4. Où Jacob est-il allé à l’université ?

Jacob a fréquenté la Texas Tech University de 2013 à 2017. En 2020, il a commencé à fréquenter l’Université d’État de San Diego et il a obtenu son diplôme d’associé en administration et gestion des affaires du San Diego Mesa College.

5. Jacob est sérieux au sujet de la forme physique

Jacob est un passionné de fitness, et garder sa routine sous contrôle est en tête de sa liste de priorités. “Son partenaire idéal devrait vouloir maintenir un mode de vie sain et pouvoir s’amuser à transpirer à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de sport”, explique la bio ABC de Jacob.